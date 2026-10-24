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Toyz假釋成功了！賣大麻煙彈服刑2年多 台中高分院裁准假釋保護管束
電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻煙彈，經台中地院一審依6個毒品罪判他4年2月，上訴至三審駁回確定，劉2024年5月入監服刑2年多，日前報請矯正署假釋獲准，台中高分院10月20日也裁准他假釋中付保護管束。
台中檢警2021年5月至9月在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻煙彈，經向上溯源認為劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中地院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定150萬元交保。
台中地檢在劉的毛髮驗出第二級毒品反應，將他聲請觀察勒戒後，劉進入台中勒戒所勒戒，檢方偵結依4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪起訴劉。
台中地院一審審酌，劉偉健在偵查、審理期間均自白坦承，已知悔悟，加上有供出毒品上游讓檢警查獲，依毒品危害防制條例第17條自白、供出上游等規定，各予以減刑1次。
中院依4個販賣第二級毒品罪各判劉2年6月、2年6月、2年6月，及2年7月，另依2個販賣第二級毒品未遂罪，各判劉1年4月、1年7月，一共6罪合併定應執行4年2月，上訴至最高法院駁回定讞。
Toyz於2024年5月16日發監，他當天上午抵達台中地檢時已經剃成平頭，並和媽媽擁抱，並表示希望大家未來如果內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的。
台中高分檢聲請指出，劉偉健前因違反毒品危害防制條例案件，經法院判處有期徒刑4年2月確定後，移送執行，劉今年10月19日經法務部矯正署核准假釋，因此聲請於其假釋中付保護管束。
台中高分院審酌有關文件，認聲請為正當，10月20日裁定劉偉健假釋中付保護管束。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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