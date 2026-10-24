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台東男擅闖鄰居家遭控偷喝45元米酒 法院判拘役15天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名邱姓男子今年5月闖進鄰居家，遭屋主提告。屋主還指控男子拿走一罐價值45元的米酒，當場喝完後留下空瓶。不過，檢方認為，沒有足夠證據證明男子偷喝米酒，因此未追究竊盜罪；男子則因擅自進入他人住宅，遭法院判處拘役15天。

簡易判決書指出，邱男與屋主是鄰居，今年5月25日下午2時左右，未經屋主同意就進入對方住處。男子在警詢及偵查時坦承有進入屋內，另有屋主指控、證人說法及現場照片等資料佐證。

至於屋主指稱，邱男進屋後拿走地板上一罐300毫升、價值約45元的米酒，喝完後把空瓶留下，檢方調查發現，現場沒有監視器或錄影畫面，證人也只看到男子從屋內走出，沒看見他手上是否拿著東西；現場照片也無法確認米酒原本是否放在屋內，因此認為證據不足，無法認定男子確實有偷喝米酒。

檢方因此認定，現有證據不足以證明邱男有竊盜行為，未以侵入住宅竊盜罪追究，僅就侵入住宅部分聲請簡易判決處刑。

法院審理後認為，男子未經同意進入鄰居住宅，侵犯對方的生活空間，也影響居家安寧。考量男子犯後坦承犯行，判處拘役15天，如易科罰金，每天以1000元計算。全案可上訴。

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台東一名邱姓男子未經同意進入鄰居住宅，遭控拿走並喝完一罐價值45元的米酒，但因竊盜證據不足，未以竊盜罪追究，法院最終依侵入住宅罪判處拘役15天。聯合報系資料照
台東一名邱姓男子未經同意進入鄰居住宅，遭控拿走並喝完一罐價值45元的米酒，但因竊盜證據不足，未以竊盜罪追究，法院最終依侵入住宅罪判處拘役15天。聯合報系資料照

台東 鄰居 證據

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