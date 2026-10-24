花蓮鳳林光電案涉賄5千萬 前鎮長羈押

上市公司泓德能源涉嫌為開發光電案場，行賄花蓮鳳林地方人士近五千萬元，董座、總經理等高層及地方官員共七人涉貪汙、業務侵占、背信等罪嫌遭羈押禁見。花蓮地院說，因七名被告供詞不一，且尚有共犯未到案，足認有勾串共犯或證人之虞，因此裁准羈押二個月。

檢調接獲檢舉，泓德能源看中花蓮鳳林鎮日照充足、地勢平坦等，規畫導入西部種電模式，開發大小光電案場，總面積逾千公頃，花蓮縣農會在鳳林鎮擁有大片農地，也成為業者獵地種電的對象。

不過，當時業者舉辦地方說明會就面臨居民反彈，且部分案場開發計畫也需要地方政府及鄉鎮公所審查。檢調懷疑業者藉回饋金名義行賄，結合農會地主及縣府人員，利用地方公所核備程序規避審查，縣府則有承辦人員私下調閱地籍資料，提供特定人士使用。但全案最終仍未能成功推動。

花蓮地方法院裁定，泓德能源謝姓董事長、周姓總經理、李姓副總經理、謝姓協理、共同合作的風光聚能林姓總經理，以及涉嫌收受賄賂的鳳林鎮前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥都裁定羈押禁見，另泓德能源廖姓財務主管無保請回。

法官認為，七名被告彼此供詞不一，且與卷證資料不符，加上還有共犯未到案，認定被告七人有勾串共犯或證人之虞；而除了官俊彥，其餘六人所涉為最輕本刑五年以上之罪，客觀上有為減輕刑責而逃亡、湮滅證據或勾串共犯、證人的動機。