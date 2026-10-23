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金門現金買票案向上溯源！董姓議員候選人遭押 檢調搜索9處追查金流

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門檢調偵辦現金買票賄選案持續向上溯源，繼先前羈押2名樁腳後，昨日再發動第三波搜索行動，搜索9處地點，並約談董姓議員候選人及樁腳、選民等7人到案。檢察官漏夜偵訊後，認定董姓候選人及盧姓樁腳涉嫌重大，今天向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准，全案至今已查扣15萬5000元賄款。

金門地檢署指出，檢方指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊及金城分局組成專案小組，偵辦董姓議員候選人涉嫌現金買票案，專案小組自10月6日到文化局展開第一波行動，先行羈押董姓、蔡姓2名樁腳，接著於10月16日約談5名選民，持續蒐集相關事證，逐步向上追查賄選情節。

檢調昨日發動第三波溯源行動，搜索9處地點，傳喚及約談董姓候選人、樁腳及選民共7人到案，經檢察官漏夜偵訊後，認為董姓候選人及盧姓樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅或隱匿證據，以及勾串共犯、證人之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准。

本案也在地方引發議論，據了解，相關買票情節涉及公家機關內部，且傳出有退休員工向昔日同事買票，讓部分民眾感到錯愕，質疑賄選行為竟發生公部門，可見賄選歪風之盛。不過，相關情節仍有待檢調進一步釐清。

金門地檢署表示，目前全案已查扣賄款共15萬5000元，後續將持續追查賄選金流及其他涉案人員。檢方並強調，賄選嚴重破壞民主基石與選舉公平，呼籲民眾堅守「不買票、不賣票」原則，若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099、分機4。檢方已建置檢舉人身分保密措施，盼民眾勇於檢舉，共同維護乾淨選風。

金門檢調偵辦現金買票賄選案持續向上溯源，繼先前羈押2名樁腳後，昨日再發動第三波搜索行動，搜索9處地點，並約談董姓議員候選人及樁腳、選民等7人到案，檢察官漏夜偵訊後，認定董姓候選人及盧姓樁腳涉嫌重大，今天向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門檢調偵辦現金買票賄選案持續向上溯源，繼先前羈押2名樁腳後，昨日再發動第三波搜索行動，搜索9處地點，並約談董姓議員候選人及樁腳、選民等7人到案，檢察官漏夜偵訊後，認定董姓候選人及盧姓樁腳涉嫌重大，今天向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 議員 賄選

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