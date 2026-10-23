新北城鄉局暫僱人員詐領6個月租補 涉貪起訴

新北市城鄉局1名暫僱人員平時負責處理租金補貼業務，涉2度利用職務之便登入國土管理署系統，不實記載已補租約，詐領6個月租金補貼1.7萬元，被依貪污治罪條例起訴。

根據新北地檢署起訴書，黃姓女子自民國110年9月起擔任新北市政府城鄉發展局暫僱人員，負責協辦中央300億擴大租金補貼計畫等相關業務。

黃女在新北市新莊區租屋，明知其租約至114年8月屆滿未再續約，不符續撥租金補貼資格，但仍利用職務機會，去年9月、今年1月使用城鄉局的公務電腦，2度登入內政部國土管理署住宅補貼評點及查核系統，在自己的案件備註欄中，不實填寫已補新租約至115年2月，領取每月新台幣2880元的租金補貼，共溢領6個月1萬7280元款項。

黃女事後主動向法務部廉政署自首，新北地檢署偵辦後，依涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法行使公務員登載不實準公文書等罪起訴，但審酌其主動自首、繳回全數犯罪所得，且其不法所得在5萬元以下，請求法院依規定減刑。