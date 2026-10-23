黑心業者工業氣體假冒「醫療氧」 中山附醫中鏢說話了

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，其中包括中山醫學大學附設醫院護理之家。對此，中山附醫表示，中山附醫已主動更換相關廠商，並持續確保住民氧氣使用及醫療照護之安全。

台中地檢查出，源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，又和三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨1027瓶給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店，檢方認為業者為省成本罔顧民眾健康，依藥事法等起訴21人，最重求處7年徒刑。

中山附醫說明，針對本次事件，中山附醫在案件進入司法偵查階段後，早已主動更換相關廠商，並持續確保住民氧氣使用及醫療照護之安全。所有住民均由專業護理及醫師團隊提供妥善照護，以維護其健康與安全。

中山附醫指出，由於本案目前仍在司法偵查階段，中山附醫將全力配合相關調查，現階段不便就案件細節進一步評論，敬請各界理解。