「忠勤楷模」偵查佐賣個資遭羈押停職 颱風天狼狽上銬搭囚車

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，替南港分局員警葉晉豪偷查個資，協助線上博奕集團討債，並依查詢種類收取費用出入境、台北地檢署前天搜索約談陳睿浤到案，檢方訊後認陳男涉犯違背職務收賄罪，聲押禁見獲准，今凌晨颱風夜上銬搭囚車，警方也做出停職處分。

陳睿浤2019年任職社后派出所，曾獲報有老婦人欲跳樓輕生，他當時與同事趕往現場，目睹老婦人攀爬至陽台外欲跳樓，經安撫規勸20分鐘，才攙扶老婦走回屋內，警方肯定他積極表現，頒發「忠勤楷模」，沒想到年僅約30歲就涉貪被押。

葉晉豪今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉及賭博罪，又疑似吸收年輕人參與賭博，甚至利用權勢約債務人母親出面還錢，南港分局調查後，對葉男記一大過處分，賭博案今年移送檢方偵辦。

詎料葉晉豪不知悔改，加入線上博弈集團當線頭，要賭客下載「X-POKER德州波克」博奕遊戲，從中收水抽佣20萬元，檢方上周拘提葉晉豪及業者林俊達到案，訊後依違反個資法等罪聲押2人獲准。

檢察官許文琪扣押葉晉豪手機鑑識，發現葉晉豪除替博奕集團攬客抽佣，還透過昔日同事陳睿浤與社后派出所陳姓員警查詢賭客個資，並將資料交給林俊達追討賭債，林俊達則按筆支付費用給葉晉豪，葉晉豪從中抽佣後，剩下的錢交給陳睿浤。

葉晉豪曾任南港分局玉成派出所，後因風紀問題改調警備隊，因無查詢個資權限，找上昔日同事陳睿浤幫忙，假「偵查案件」為名，非法查詢數十筆個資；陳睿浤會依查詢出入境、車籍及戶籍資料為區別，依照個資難易度收受不同費用，金額從數千至數萬元不等。