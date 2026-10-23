Threads轉發「砍樹死全家」嗆蔣萬安哪國人 北市女遭移送社維法獲不罰

台北市黃姓女子今年7月在社群平台Threads轉發「砍樹死全家」的圖片，並加註「恍然大悟！！！！！！蔣萬安，你到底是哪國人！？」北市警南港分局認為黃女散布假訊息，依違反社會秩序維護法裁罰。士林地院內湖簡易庭審理，認為黃女行為雖輕率，但難認有散布不實訊息的主觀犯意，且內容不足以使公眾產生恐慌或影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。

南港警分局移送指出，黃女今年7月11日在Threads轉發不詳人士製作的圖片，圖片內容指公園處砍樹行為是降低影響無人機巡邏與攻擊效果、「砍樹死全家」等假訊息，並在轉發時加註「恍然大悟！！！！！！蔣萬安，你到底是哪國人！？」恐涉有違反社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

黃女警詢時稱，當時只是看到圖片就轉發，沒有要傷害任何人的意思，轉發時沒看到圖片上有「砍樹死全家」的字樣。

法官審理指出，北市府工務局公園路燈工程管理處已澄清聲明，移除樹木均有相關規範，須有病蟲害腐朽達到重大危害等級或樹木患有褐根病才會移除，修剪是依照樹木修剪規範進行，並無斷頭式修剪，且目前所看到多是私人社區自行修剪。

法官認為，黃女未經查證就轉發不實資訊，行為固然輕率，但難認定主觀上有明知是假訊息仍蓄意散布，也不足以認定使公眾產生畏懼或恐慌，有影響公共安寧情事，沒有足夠證據因此裁定不罰。可抗告。