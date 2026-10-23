快訊

連放2天颱風假？最新風雨預測出爐 16縣市達標

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

金正恩驚爆離婚！結束22年婚姻傳獨扛撫養權 他們證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

Threads轉發「砍樹死全家」嗆蔣萬安哪國人 北市女遭移送社維法獲不罰

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市黃姓女子今年7月在社群平台Threads轉發「砍樹死全家」的圖片，並加註「恍然大悟！！！！！！蔣萬安，你到底是哪國人！？」北市警南港分局認為黃女散布假訊息，依違反社會秩序維護法裁罰。士林地院內湖簡易庭審理，認為黃女行為雖輕率，但難認有散布不實訊息的主觀犯意，且內容不足以使公眾產生恐慌或影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。

南港警分局移送指出，黃女今年7月11日在Threads轉發不詳人士製作的圖片，圖片內容指公園處砍樹行為是降低影響無人機巡邏與攻擊效果、「砍樹死全家」等假訊息，並在轉發時加註「恍然大悟！！！！！！蔣萬安，你到底是哪國人！？」恐涉有違反社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

黃女警詢時稱，當時只是看到圖片就轉發，沒有要傷害任何人的意思，轉發時沒看到圖片上有「砍樹死全家」的字樣。

法官審理指出，北市府工務局公園路燈工程管理處已澄清聲明，移除樹木均有相關規範，須有病蟲害腐朽達到重大危害等級或樹木患有褐根病才會移除，修剪是依照樹木修剪規範進行，並無斷頭式修剪，且目前所看到多是私人社區自行修剪。

法官認為，黃女未經查證就轉發不實資訊，行為固然輕率，但難認定主觀上有明知是假訊息仍蓄意散布，也不足以認定使公眾產生畏懼或恐慌，有影響公共安寧情事，沒有足夠證據因此裁定不罰。可抗告。

台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

蔣萬安 台北市選舉 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

機車停斜坡向後溜倒撞傷女 為買雞排害他慘賠近28萬

老公死後翻手機驚見「我要看不穿的樣子」曖昧訊息　小三判賠15萬

中共涉買凶跨境攻擊相聲演員黃逸豪 4人續押、主嫌否認裝GPS監控

游智彬「設籍未滿10年」選不了！提假處分拚明抽號 法院裁定駁回

相關新聞

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司與三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店。毒物科名醫洪東榮說明，將工業用混充成食品級，因純度不夠，雜質恐不利於健康，加上製作過程可能沒消毒，恐有病菌孳生，健康有危害。

Threads轉發「砍樹死全家」嗆蔣萬安哪國人 北市女遭移送社維法獲不罰

台北市黃姓女子今年7月在社群平台Threads轉發「砍樹死全家」的圖片，並加註「恍然大悟！！！！！！蔣萬安，你到底是哪國人！？」北市警南港分局認為黃女散布假訊息，依違反社會秩序維護法裁罰。士林地院內湖簡易庭審理，認為黃女行為雖輕率，但難認有散布不實訊息的主觀犯意，且內容不足以使公眾產生恐慌或影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。

黑心業者工業氣體假冒「醫療氧」 中山附醫中鏢說話了

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，其中包括中山醫學大學附設醫院護理之家。對此，中山附醫表示，中山附醫已主動更換相關廠商，並持續確保住民氧氣使用及醫療照護之安全。

「忠勤楷模」偵查佐賣個資遭羈押停職 颱風天狼狽上銬搭囚車

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，替南港分局員警葉晉豪偷查個資，協助線上博奕集團討債，並依查詢種類收取費用出入境、台北地檢署前天搜索約談陳睿浤到案，檢方訊後認陳男涉犯違背職務收賄罪，聲押禁見獲准，今凌晨颱風夜上銬搭囚車，警方也做出停職處分。

奶奶留2800萬遺產「孫子分千萬房、孫女僅3萬」 姊妹提告翻盤

新竹謝姓奶奶2024年過世，留下逾2800萬元遺產，生前立遺囑將逾2000萬元房地分給女兒及2名孫子；另2名孫女依法原可各繼承約311萬元，遺囑卻各只分3萬元。2人不滿提告，新竹地院認定侵害特留分，判房地過戶登記應塗銷。

拿工業二氧化碳假冒食品級...上千瓶流入好市多、IKEA 檢起訴求重刑

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，又和三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨1027瓶給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店，檢方認為業者為省成本罔顧民眾健康，依藥事法等起訴21人，最重求處7年徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。