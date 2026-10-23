工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司與三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店。毒物科名醫洪東榮說明，將工業用混充成食品級，因純度不夠，雜質恐不利於健康，加上製作過程可能沒消毒，恐有病菌孳生，健康有危害。

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，又和三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨1027瓶給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店，檢方認為業者為省成本罔顧民眾健康，依藥事法等起訴21人，最重求處7年徒刑。

童綜合醫院急診部毒物研發及發展中心主任洪東榮說明，衛福部食藥署已將二氧化碳列為食品添加物管理。食品級二氧化碳用途很廣，常見拿來做為氣泡水等，與工業用最大差別在於食品級沒有雜質、有衛生要求，也因此若食用到工業用二氧化碳，純度不夠，其雜質恐有不利於健康的物質，再者可能沒有消毒等衛生要求，恐有病菌孳生，不利於健康。