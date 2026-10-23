拿工業二氧化碳假冒食品級...上千瓶流入好市多、IKEA 檢起訴求重刑

台中地檢偵辦非法氣體案，查出源吉公司將871桶工業用液氧出貨給5家醫療、長照機構，又和三鶯公司共謀，將工業用二氧化碳假冒成食品級，出貨1027瓶給好市多台中南屯店、北屯店及IKEA台中店，檢方認為業者為省成本罔顧民眾健康，依藥事法等起訴21人，最重求處7年徒刑。

中檢說，今年7月調查局台中市調處報請指揮，表示有業者涉嫌以工業用氣體假冒醫用氧氣、食品級二氧化碳，指派檢察官鄭仙杏、呂杰恩偵辦，今年8月、9月連續3波搜索，將4人聲押獲准。

檢方查出，源吉氣體公司的醫用氧氣製造許可證已在2020年3月間註銷，不得再自行製造醫用氧氣，黃姓負責人與妻子、女兒仍於2021年3月25日至2024年9月25日間，在公司大里廠內使用設備將工業用液氧填充至醫用液氧空桶，並與合法醫用液氧桶混合出貨。

經統計，源吉一共向5家醫療、長照機構出貨2944桶，其中以工業用液氧假冒醫用液氧者共有871桶，每桶容量約160至175公升，並以每桶約2150元出售，犯罪所得187萬2650元。

檢方發現，三鶯科技公司卓姓負責人和2名兒子共同謀議，自2022年7月至2024年2月間，提供印有三鶯氣體公司名稱的食品級二氧化碳鋼瓶、批號標籤及封膜，再交由未取得食品添加物許可證源吉公司，以工業用二氧化碳填充。

填充完成後，源吉在鋼瓶上張貼三鶯的食品級二氧化碳標籤、封膜，佯裝為三鶯依合法程序製造的食品級二氧化碳，並依三鶯指示配送至好市多台中南屯店、台中北屯店，及IKEA台中店，共計出貨1027瓶，釀締約公司陷於錯誤，支付貨款92萬8212元。

此外，三鶯另和丙安公司於2022年7月至2025年7月3日，由丙安以不符許可證、規範的設備，將其他廠商生產的食品級二氧化碳填充至三鶯的鋼瓶，再張貼三鶯的食品級二氧化碳批號標籤、封膜，佯裝為三鶯依約製造的產品，出貨656瓶至好市多嘉義店、台南店，對方支付58萬5273元貨款。

檢方偵結依違反藥事法、食品安全衛生管理法、三人以上共同詐欺取財及明知為虛偽標記品質之商品而販賣等罪嫌，起訴源吉、三鶯氣體、三鶯科技及丙安等4間公司，及負責人、員工等17人。

檢方說，醫用氧氣使用者多為因疾病、高齡或失能而需接受照護的病患，其呼吸功能原已衰弱，須仰賴供氧維持生命，且無從辨識所吸入氧氣的來源及品質，被告為節省成本，以欠缺醫療品質保障的工業用氧氣假冒醫用氧氣，罔顧病患健康，犯罪情節重大。

檢方對源吉黃姓負責人、妻子及女兒就製造偽藥部分求處7年以上徒刑、併科2000萬元罰金。