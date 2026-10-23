深情妻供夫念博士、試管苦得子 他另結新歡卻訴請離婚成功了

新竹陳男向法院訴請離婚，王女不願結束婚姻，稱自己歷經多次流產、試管之苦才高齡產子，丈夫卻在分居後與其他女子牽手、同居。法官認定陳男是婚姻破裂「唯一有責」一方，但兩人分居逾2年、夫妻情分已蕩然無存，若不准離婚對陳男過苛，仍判准離婚。

判決書指出，陳男與王女2016年結婚，育有一名未滿3歲兒子。陳男主張，夫妻長年因價值觀、生活習慣及衛生標準不同頻生摩擦，他屢次溝通卻遭妻子回嗆、反諷及言語貶損，兩人2024年2月發生嚴重爭吵後分居。

王女則稱，她仍愛丈夫並希望維繫家庭，近10年婚姻中全力支持陳男攻讀博士、出資購屋並負擔家用，更「歷經多次流產與試管嬰兒之苦痛」才高齡產子。她認為丈夫所指的摩擦，多發生在懷孕安胎、產後身心俱疲及育兒初期，自己也曾道歉、表達改善意願。

兩人2024年5月接受婚姻諮商，王女表達歉意並希望修復關係，陳男卻回「去諮商是讓你搞清楚我們的狀況。我已經告訴你我沒辦法和你在一起，不要再和我講一堆大夢想。」法官認為，陳男已主動阻絕溝通管道，沒有維繫婚姻的意願。

分居後，陳男2024年8月自行將兒子從托嬰中心帶走，未依約交給王女；王女另提出照片、錄影，顯示陳男與另一名女子共同逛街、採買，有親密互動、牽手甚至同居。王女因此提出略誘、妨害婚姻家庭等刑事告訴，雖獲不起訴或駁回再議確定，但陳男另案被認定侵害配偶權，判賠15萬元。

王女還曾寄信給陳男任職公司的主管，並在社群媒體揭露婚姻困境、接受周刊訪問。法官認為，雙方已在「現實與社群中高度對立、互不相讓」，但婚姻裂痕起因於陳男拒絕溝通、提議分居，其後又帶走兒子、與其他異性不當往來，因此認定陳男是造成婚姻重大破綻的「唯一有責之人」。

法官審酌，兩人分居逾2年，歷經外遇、多起訴訟及公開婚姻私事，「夫妻情分已蕩然無存」，婚姻已淪為「形骸化」，若仍不准陳男離婚，對其離婚自由已屬過苛，因此判准離婚。兒子則由雙方共同監護、王女擔任主要照顧者，陳男每月須支付2萬元扶養費。