國道狂違規挨罰15萬不繳 房屋遭士林分署「即時查封」秒繳清

林姓男子在國道上多次超速、違規行駛路肩及任意變換車道，短短半年內遭舉發24筆違規，累積罰鍰達15萬餘元，因逾期未繳，案件移送法務部行政執行署士林分署執行。士林分署原本僅扣得存款數千元，日前接獲稅捐機關通報林男名下房產將辦理移轉登記，立刻囑託地政機關辦理查封，林男發現房屋遭封急尋代書，本月16日將15萬餘元欠款一次繳清。

士林分署指出，林姓義務人去年5月至10月間，開車行經國道時頻繁違規，包含超速、任意變換車道及行駛路肩等，遭國道警察開罰，台北市交通事件裁決所裁處24筆罰鍰、合計15萬餘元，但林男都未依限繳納，案件自今年1月起陸續移送士林分署強制執行。

執行人員接獲案件，曾嘗試執行林男的名下存款，僅徵得數千元，隨後多次寄發傳繳通知書，林男都置之不理，承辦書記官持續追查他財產動態，今年10月中旬接獲台北市稅捐稽徵處通報，得知林男正準備將名下房產辦理移轉登記，執行人員為防範脫產，隨即囑託地政機關辦理查封登記。

林男得知房產遭查封，隨即透過地政士主動聯繫士林分署洽詢繳款事宜，並在10月16日將所欠的15萬餘元罰鍰全數繳清。

士林分署表示，配合行政執行署「交通專案」政策，將持續與稅捐機關合作，透過跨機關通報機制即時掌握義務人財產異動；也呼籲駕駛人切勿心存僥倖違規，接獲裁罰後應依限繳納，以免名下不動產或財產遭強制執行，得不償失。