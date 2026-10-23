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大陸百萬粉同志網紅來台推「買卵代孕」 墾丁遭逮重罰20萬驅逐出境

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

在IG、抖音擁有百萬粉絲的中國大陸同志網紅「Berlin阳光」，與外籍伴侶以觀光名義來台，卻打著粉絲見面會宣傳「天使計劃」招攬輔助生育服務，遭質疑非法代孕仲介；高市衛生局認定違反醫療法，重罰20萬元，2人繳清罰款後驅逐出境。

譚姓網紅「Berlin阳光」與外籍伴侶Jeff Tra定居馬來西亞，兩人透過購買卵子、尋找代理孕母擁有孩子，經常在社群平台分享一家四口生活點滴，從育兒日常到家庭出遊，甜蜜互動吸引大批粉絲，也讓不少渴望擁有親生子女的同志族群關注。

看準社群影響力，20日在Instagram、Threads發布影片，宣布前往高雄、台南、台中及台北等地舉辦粉絲見面會，聲稱經常收到台灣粉絲私訊，詢問如何透過「輔助生育」擁有具血緣關係的孩子，決定親自來台分享經驗。

影片提及「想要了解天使計劃」、「想了解如何透過輔助生育擁有自己的孩子」，還特別標註「#ivf試管嬰兒療程」等關鍵字，把粉絲聚會變招攬人工生殖的噱頭。

台灣尚未開放代孕，影片曝光後，引發網友質疑，認為兩人疑打著觀光、粉絲見面會名義，實際從事跨國代孕招攬及醫療宣傳，移民署高雄市專勤隊在墾丁突襲逮獲兩人，衛生局依法加重裁處20萬元罰鍰。

衛生局指出，譚姓網紅並非合法的醫療機構，也不具醫師資格，卻透過社群影片號召民眾參加活動，並使用涉及人工生殖業務的宣傳詞句，已構成醫療廣告，違反醫療法第84條規定。

除了重罰，2人涉及違反大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法及入出國及移民法等規定，移民署昨晚間將兩人依法驅逐出境，並管制一定期間不得再來台。

衛生局強調，台灣現行人工生殖法對醫療機構資格、適用對象及醫療程序均有明確規範，商業代孕尚未合法化，跨國代孕涉及醫療風險與法律爭議，民眾勿僅憑網紅宣傳就貿然接受服務，應尋求合法人工生殖機構及專業醫師評估。

中國大陸同志網紅「Berlin阳光」以觀光名義來台，宣傳「天使計劃」招攬輔助生育服務「擁有自己的孩子」，遭逮獲後驅逐出境。圖／高雄市衛生局提供
中國大陸同志網紅「Berlin阳光」以觀光名義來台，宣傳「天使計劃」招攬輔助生育服務「擁有自己的孩子」，遭逮獲後驅逐出境。圖／高雄市衛生局提供

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