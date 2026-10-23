躲避颱移船釀碰撞 屏東漁船主求償219萬...法院判賠10萬

屏東縣新園鄉鹽埔漁港去年6月發生漁船碰撞糾紛，柯姓船主稱為躲颱風，臨時請人駕駛「金順利號」漁船進港，不慎撞上停靠碼頭「金燦號」漁船。陳姓船主認為船嚴重毀損，提告求償修船費及3年營業損失共219萬4240元。屏東地院審理認定，移船過程確有疏失，但陳男無法證明修船費用及營業損失，判柯男僅須賠償10萬元，可上訴。

判決指出，去年6月7日上午10時許，柯男為讓金順利號進入鹽埔漁港躲避颱風，臨時找來陳姓船長協助駕船，進港靠泊時，撞上原本停靠碼頭金燦號，造成船體受損。

金燦號陳姓船主提告主張，漁船遭撞擊後嚴重毀損，修復費用高達116萬5000元，無法出海營業，依每月基本工資2萬8590元計算，從事故發生日起至2028年6月6日，3年營業損失102萬9240元，合計求償219萬4240元。

柯男否認撞擊金燦號，辯稱當時僅撞到另艘船筏，與陳男漁船受損無關，也質疑陳男未提實際營業損失證明。

法院審理認為，柯男雖在審理時否認碰撞，卻曾在書狀中承認兩船發生碰撞，綜合現場照片及受損情形，認定碰撞確實發生。加上金燦號當時靜止停泊，駕船者未注意周遭狀況而肇事，柯男身為船主及臨時駕船者僱用人，依法須負連帶賠償責任。

判決指出，陳男提116萬5000元修船估價單，竟是自行製作，照片雖能證明船體受損，卻無法證實修復費用高達百萬元。參酌柯男曾請師傅估價船隻維修費用10萬元，法院認定合理修復費用10萬元。

至於百萬元營業損失，法院調閱漁會資料發現，金燦號從2023年6月至今年8月，沒有任何卸魚紀錄，陳男也未提漁獲收入證明。更關鍵的是，海巡署紀錄顯示，金燦號在事故隔天起仍多次進出港，難認已毀損至無法使用。

法官認為，陳男無法證明每月有2萬8590元收入及實際停業損失，駁回營業損失請求，判柯男賠償10萬元，其餘請求均駁回。可上訴。