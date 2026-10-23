花蓮鳳林光電弊案涉賄近5千萬 上市公司董座總經理前鎮長等人全押了

上市公司泓德能源捲入花蓮鳳林光電場開發弊案，檢調查出公司為推動總面積逾千公頃案場，涉嫌行賄前鎮長蕭文龍、縣農會前總幹事官俊彥等人，藉此取得土地、規避審查。花蓮檢調前天發動搜索，帶回官、蕭及公司謝姓董座、周姓總經理等高層，訊後依貪汙罪嫌聲押8人，花蓮地院昨天深夜裁定，除廖姓財務長無保請回，其餘7人均准押。

被押7人為，泓德能源謝姓董事長、周姓總經理、李姓副總經理、謝姓協理、廖姓財務主管、共同合作的風光聚能林姓總經理，以及蕭文龍、官俊彥。

檢調接獲檢舉，泓德能源看中花蓮鳳林鎮日照充足、地勢平坦等，規畫導入西部種電模式，開發大小光電案場，總面積逾千公頃，而花蓮縣農會在鳳林鎮擁有大片農地，也成為業者獵地種電的對象。

不過，當時業者舉辦地方說明會就面臨居民反彈，且部分案場開發計畫也需要地方政府及鄉鎮公所審查。檢調懷疑業者藉回饋金名義行賄，結合農會地主及縣府人員，利用地方公所核備程序規避審查，縣府則有承辦人員私下調閱地籍資料，提供特定人士使用。但全案最終仍未能成功推動。

花蓮地檢署前天指揮北、中、南11個調查單位，前往花蓮縣政府觀光處、地政處、鳳林鎮公所、業者台北及台南公司等55處搜索、調取資料，帶回蕭文龍、官俊彥、縣府范姓專員等人；泓德能源謝姓董事長、周姓總經理前天搭機返台，入境後旋即遭檢調帶回花蓮調查。

檢方追查公司帳冊發現，業者疑似透過多層轉帳製造資金斷點，再提領現金交給官俊彥、蕭文龍及范姓專員，其中蕭疑收賄近4000萬元，官則涉收受上千萬元。檢方複訊後依貪汙罪嫌聲押8人，范等5人分別以10萬至50萬元交保，另2人涉洗錢罪嫌，各以10萬元及25萬元交保。

花蓮地院昨開羈押庭到深夜，裁准7人羈押禁見，僅廖姓財務主管無保請回。