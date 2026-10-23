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為買雞排釀禍！機車停斜坡向後溜倒撞傷女 男慘賠近28萬

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機車停斜坡向後溜倒撞傷女 為買雞排害他慘賠近28萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

甘姓男子去年5月騎機車靠近基隆市新豐街路旁的攤販時，將機車以側腳架停放於路面邊線外，離車步行至路旁攤販買雞排，因剛好是斜坡，他的車重心不穩向後滑行並向左倒在路肩，黃女剛好騎機車沿路肩經過未能閃避撞上，黃女多處骨折受傷，3個月無法工作，法官判決甘男共要賠償近28萬元給黃女。

基隆地院判決書指出，黃女去年5月14日下午6時55分騎普通重型機車行經基隆市新豐街路段，因甘男在路邊停放的普通重型機車突傾倒而碰撞倒地，她受有右脛骨平台骨折等傷害。

黃女主張，甘男原跨坐機車上，卻未保持人車平衡與車間距離，貿然起身導致他的車向左傾倒，她依民法侵權行為請求醫療費．輔具費、看護費、交通費、工作損失及精神慰撫金等損害賠償告訴共求償66萬元。甘男答辯只說他沒有錢。

法官審理指出，肇事路段確為陡峭斜坡，甘男將機車以側腳架停放於肇事路段之路面邊線外屬路肩外側，隨即離車步行至路旁攤販拿取雞排，他的車自停放位置向後滑行並向左倒伏於「路肩及路肩外側之範圍」；黃女沿新豐街「路肩」駛抵肇事地點，見狀未能閃避，遭滑行倒伏中的機車碰撞因此倒地受傷。

法官說，依道路交通安全規則第112條第1項第11款、第99條第1項第5款有明文，「汽車停車時，應依下列規定：於坡道不得已停車時應切實注意防止車輛滑行。」「機車行駛之車道，應依標誌或標線之規定行駛；無標誌或標線者，依下列規定行駛：除起駛、準備停車或臨時停車外，不得駛出路面邊線。」

法官指出，甘男為圖一己方便買雞排，並非遭遇「不得已停車之緊急情狀」；本可輕易選擇平坦安全處所停車，卻因一己私便而不為，又於坡道路段停車時，且未採取任何確實有效防滑措施，例如改立中柱停車，導致他的機車向後滑行倒伏因而肇事，違反交通法規而有過失，違反停車應注意防止車輛滑行的安全義務。

但法官審酌黃女行駛路肩，使其自身進入甘男車滑行倒伏可能波及的區域，使損害發生危險升高，也有部分責任。審酌認為甘男、黃女各應承擔60%、40%的過失責任，判決甘男賠償27萬7674元給黃女。

機車騎士側腳架停車買雞排倒下害後車女撞傷，這動作慘被判賠近28萬，示意圖非當事車輛，記者游明煌／攝影
機車騎士側腳架停車買雞排倒下害後車女撞傷，這動作慘被判賠近28萬，示意圖非當事車輛，記者游明煌／攝影

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