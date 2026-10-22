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中共涉買凶跨境攻擊相聲演員黃逸豪 4人續押、主嫌否認裝GPS監控

中央社／ 新北22日電

中共出資教唆國內民眾跨境攻擊相聲演員黃逸豪，5名犯嫌今天移審法院，主嫌坦承重傷害未遂，否認裝GPS監控。法院裁定主嫌等4人羈押禁見，錄影的廖姓男子新台幣10萬元交保。

台灣新北地方檢察署查出暱稱「K」的中國人士不滿黃逸豪抨擊中國共產黨政權，以45萬元為報酬，委託鄭姓男子讓黃逸豪受傷住院阻止演出。鄭姓與游姓男子共謀策劃假車禍，由黃姓男子開車衝撞，范姓男子把風監看，廖姓男子坐副駕錄影，以便事後回傳領報酬。檢方昨天依重傷害未遂、個人資料保護法等罪起訴5人。

台灣新北地方法院開接押庭，鄭姓主嫌坦承重傷害未遂等罪，但翻供否認在黃逸豪的機車裝全球定位系統（GPS）定位器。

鄭姓男子表示，7月25日他等黃逸豪表演後，從台中市一路跟監回北部，當時他未料到黃逸豪會去牽機車，根本沒機會接近機車，只把黃逸豪的車牌回傳給K。

法官詢問K的身分，鄭姓男子供稱是母親朋友兒子，曾看過他上節目，得知他曾從事徵信工作，就向他稱黃逸豪欠中國朋友債務，需要幫忙找到住所討債。

開車撞人的黃姓男子在庭上不認重傷害未遂，其餘都認罪；黃姓男子說，當時缺錢就答應接下任務，游姓男子指示他要撞飛黃逸豪、斷手斷腳送醫。

黃姓男子辯護人說，黃逸豪未住院，傷勢不符重傷要件，僅涉普通傷害罪，且黃姓男子對黃逸豪深感抱歉，希望尋求和解，事後也給1萬元及水果禮盒慰問。

范姓男子僅認傷害罪與違反個資法，但不認重傷害未遂，並稱案發時在旁觀看，黃姓男子車速僅約30到40公里，也非直接衝撞黃逸豪。

廖姓男子不認違反個資法，稱只負責錄影，且相關資料都在黃姓男子手中。重傷害部分，他認為黃姓男子開車撞到黃逸豪後就停下，且他當下也有叫救護車。

法官表示，鄭姓主嫌為本案核心人物，審酌有多次出入中國紀錄，可認有逃亡對岸能力，且教唆者K仍在逃，仍有勾串滅證之虞，且鄭姓主嫌又有多項妨害秘密、傷害等前科，貿然釋放將無法確保黃逸豪人身安全，裁定羈押禁見。

法官認定游姓、黃姓與范姓男子也都有逃亡、滅證或串供可能，裁定羈押禁見。至於廖姓男子非本案關鍵角色，與黃逸豪素不相識，也無類似前科，逃亡滅證風險低，諭知10萬元交保，施以科技監控並限制住居、出境出海。

中共 黃逸豪 共產黨

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