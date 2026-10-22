嘉義縣議員參選人何博倫遭中選會否准登記 聲請假處分爭取參選權

嘉義縣議員參選人何博倫遭中央選舉委員會以公職人員選舉罷免法規定不符候選人資格為由，否准登記參選。何博倫今天發聲明，10月19日已向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，要求法院准許他暫列候選人名單，盼在行政訴訟判決確定前，參與號次抽籤及競選公報印製。

何博倫指出，9月2日辦理嘉義縣議員選舉登記，並獲審查通過，但相關案件直到9月10日才確定，依他對選罷法規定及中選會過往見解的解讀，候選人消極資格應以登記時或登記期間截止時判定，因此質疑中選會以登記截止後才確定的事由否准登記，可能違反法律保留原則。

針對涉及的司法案件，何博倫表示，當初是基於對黨部組織及主管的信任，在對方口頭保證資料不會被另作他用的情況下，協助謄寫相關資料，未曾參與罷免會議及組織過程，事後遭羈押2個月，全由基層承擔，獨自承擔司法結果及輿論壓力，對此感到痛苦與心寒。

何博倫指出，司法判決宣告緩刑並付保護管束，遭中選會依選罷法第26條第11款認定不具候選人資格，認為相關規定適用是否符合比例原則及憲法保障參政權，仍有討論空間，聲請假處分，盼法院准許聲請，讓他有機會參與號次抽籤及競選公報印製，而非在選舉前失去機會。