涉收光電業者千萬賄款 鳳林前鎮長聲押

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，最高近五千萬元，檢方漏夜偵訊後，昨將蕭男、官男等八人依貪汙罪嫌聲押禁見，晚間官已被羈押。另有范姓人員等五人分別以十萬至五十萬元交保，另二人涉洗錢罪嫌，各以十萬元及廿五萬元交保。

檢調調查，某能源公司看中花蓮鳳林鎮日照充足、地勢平坦等，規畫開發逾千公頃光電案場，加上經濟部能源署自二○二○年起，因應能源轉型政策，授權地方政府及鄉鎮公所審查第三型小型光電設備，業者因此積極與地方機關接洽，尋求推動開發計畫。

據了解，光電申請須經地方公所審查，還涉及部落同意，業者為讓行政流程順利進行，疑以地方回饋為名，向具有地方影響力及行政裁量權的人士行賄。該公司自二○一九年起陸續申請、整合二十餘件光電案場，總開發面積逾千公頃，期間曾引發地方反彈，業者疑透過賄賂地方意見領袖，試圖降低開發爭議。

另外，花蓮縣農會在鳳林擁有大面積農地，也被業者鎖定，中央為避免農地遭切割開發，二○二○年起禁止二公頃以下農地變更種電，業者疑結合農會地主及縣府人員，利用地方公所核備程序規避審查，檢方懷疑有縣府承辦人員私下調閱地籍資料，提供特定人士使用。檢方追查公司帳冊發現，業者疑透過多層轉帳製造資金斷點，再提領現金交付官俊彥、蕭文龍及范姓人員，其中蕭疑收賄近四千萬元，官則涉收受上千萬元。