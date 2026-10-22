吳子嘉告鄭朝方藉土地交易逃稅上億 北檢指派財稅專組偵辦

新竹縣近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢方聲押製作散發傳單的彭姓男子後，今溯源搜索美麗島電子報董事長吳子嘉到案，訊後請回。吳子嘉先前告發鄭朝方利用竹東鎮土地開發交易案，涉及逃稅上億元，台北地檢署已指派財稅專組檢察官偵辦，目前分他字案調查。

吳子嘉今年9月具狀告發鄭朝方、前新竹縣長鄭永金、其子鄭朝瀚及地政士王進祥等5人，涉違反稅捐稽徵法詐術逃稅、使公務員登載不實等罪，希望檢方調查1.8億元土地交易逃漏稅疑雲。

吳子嘉指出，全案最關鍵問題是約1億8千萬元的資金，究竟是正常的農地買賣價金，還是土地開發所產生、原本應依法法課稅的利益分潤?只要把土地契約、分管協議、實際成交價格與最後資金流向放在一起檢驗，就可釐清1.8億元的真正性質。

吳子嘉指控，全案涉及新竹縣竹東鎮上舘段531地號等104筆土地，原土地使用類別多為山坡地保育區農牧用地，相關土地經開發及使用類別變更後產生龐大利益。

據當時簽約代書表示，地主劉文漢與葉力誠進行土地買賣，劉文漢應得土地交易所得約4.2億元，若按2015年土地權利分管協議約定的44%計算，4.2億元的44%約為1.8億元，也就是依協議應分配的開發利益。

告發狀顯示，土地出售予國協、富代2家投資公司負責人均為葉力誠，鄭朝方等人另與葉力誠簽訂土地買賣契約，契約規劃及土地過戶涉及王進祥；依內政部實價登錄資料，相關山坡地保育區農牧用地成交價格每坪高達8.9萬元，另有2000萬元通行權權利金，相比較下與同類土地交易價格相差超過40倍。

若將原應課稅的開發利益「刻意包裝」為農地買賣價金約，可能涉及稅捐稽徵法，以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，依告發狀以周邊土地價格估算，涉逃漏稅額為1億1千5百餘萬元。

鄭朝方認為吳子嘉指控不實，反控告吳子嘉意圖使人不當選罪。新竹地檢署今指揮警方搜索吳子嘉辦公室及住處，帶回吳子嘉詢問。