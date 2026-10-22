命運大不同？花蓮酒駕議員拚連任告贏了 法院裁准續行參選

花蓮縣現任議員周駿宥因酒駕遭判刑且未執行完畢，日前登記參選今年縣議員選舉欲爭取連霸，經中選會審定不符選罷法規定，撤銷參選資格。周不服，日前提假處分欲保全參選身分；台北高等行政法院評議後，今裁定准許。可抗告。

周駿宥是無黨籍，曾任兩屆吉安鄉民代表，接續連任兩屆議員，今年登記為縣議員第5選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉吉安鄉平地原住民）參選人。同選區除周之外，還有4人登記，競爭3席。

今年2月15日，周喝了添加米酒的湯品後，駕車沿吉安鄉自立路往南行駛。警方攔查，測得酒精濃度達每公升0.52毫克，經檢方聲請簡易判決處刑，依公共危險罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

花蓮地檢署通知周今年6月26日到案執行；同年8月31日至9月4日間，周赴花蓮縣選委會登記參選。中選會審定，認為他有選罷法第26條第9款規定情事，因尚未執行完畢，不得登記為候選人。

周對中選會撤銷他參選資格不服，但為先行保全登記、抽籤資格，日前向北高行遞狀聲請假處分，請求暫准以候選人身分參與選舉活動。

北高行審酌，選罷法第26條第9款明文「有下列情事之一者，不得登記為候選人：⋯判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅」，但立院今年6月12日修法新增但書，即「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限。」

北高行指出，周的刑度在6月以下，得易服社會勞動，又法條文義上並未有「參選人須向檢察官申請易服社會勞動」或「檢察官已准許易服社會勞動」限制，而有可登記參選的解釋空間。本案訴訟勝負尚難預料，是否准許仍應進一步依利益衡量原則判斷。

北高行認為，今年縣市議員選舉將於今年11月28日投票，若駁回本件假處分聲請，周將無法列為候選人並參與本屆選舉，不僅具急迫危險，損害重大且無可回復，縱使日後本案訴訟判決認定周具候選資格，也無任何實益。

反之，若准許本件聲請，中選會縱然會增加選務負擔，承擔日後周在本案訴訟中若敗訴，須撤銷候選人登記、提當選無效訴訟的風險，但不至於有無可回復的損害。

北高行表示，經衡量可能的公、私益損害後，認為本件聲請定暫時狀態處分確實有必要性，應予准許。可抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康