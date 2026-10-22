吳子嘉遭搜索原因曝 印發「猛攻鄭朝方」傳單男子已遭押

新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准，今再向上溯源搜索美麗島電子報董事長吳子嘉住處及公司。檢警表示，吳目前列為嫌疑人，警方約談後已請回。

竹北地區出現一批針對鄭朝方的選舉文宣，文宣以「請人民幫忙檢視這是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為？」為題，內容質疑鄭朝方家族土地交易，並印有鄭朝方照片、姓名及吳子嘉署名。

新竹地檢署表示，檢方偵辦彭姓被告等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，昨天由刑事警察局電信偵查大隊、新竹縣警局持法院核發搜索票執行搜索，扣得相關證物並約談彭姓被告到案。

據了解，彭男涉及製作、散發相關傳單，經檢察官訊問後，檢方認為他涉嫌違反選罷法第104條第1項意圖使人不當選等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、逃亡及串證之虞，昨晚向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

檢方為向上溯源、追查其他共犯及保全證據，今再持法院核發搜索票前往吳子嘉住處及公司搜索，並扣得相關證據。檢警表示，此次搜索主要為保全相關證據，吳目前列為本案嫌疑人，經警方約談後請回，後續將視案件偵辦進度及調查需要，決定是否再行約談。

全案與新竹縣長選戰相關土地爭議有關。吳子嘉10月3日在竹東「董事長開講」活動中，公開質疑鄭朝方家族土地交易及相關土地變更等問題，並稱已就相關合約、金流及稅務問題提出告發；吳之後也在直播中表示，已印製50萬份相關傳單，準備全面散發。

鄭朝方辦公室日前表示，吳子嘉相關指控並非事實，先前已提出刑事告訴，也多次公開說明；對於持續散布相同內容，將採取必要法律途徑，依法追究。