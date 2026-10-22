快訊

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

本島幾乎全停班課！ 台鐵明天全線對號列車停駛 高鐵正常營運

聽新聞
0:00 / 0:00

吳子嘉遭搜索原因曝 印發「猛攻鄭朝方」傳單男子已遭押

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准，今再向上溯源搜索美麗島電子報董事長吳子嘉住處及公司。檢警表示，吳目前列為嫌疑人，警方約談後已請回。

竹北地區出現一批針對鄭朝方的選舉文宣，文宣以「請人民幫忙檢視這是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為？」為題，內容質疑鄭朝方家族土地交易，並印有鄭朝方照片、姓名及吳子嘉署名。

新竹地檢署表示，檢方偵辦彭姓被告等人涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，昨天由刑事警察局電信偵查大隊、新竹縣警局持法院核發搜索票執行搜索，扣得相關證物並約談彭姓被告到案。

據了解，彭男涉及製作、散發相關傳單，經檢察官訊問後，檢方認為他涉嫌違反選罷法第104條第1項意圖使人不當選等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、逃亡及串證之虞，昨晚向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

檢方為向上溯源、追查其他共犯及保全證據，今再持法院核發搜索票前往吳子嘉住處及公司搜索，並扣得相關證據。檢警表示，此次搜索主要為保全相關證據，吳目前列為本案嫌疑人，經警方約談後請回，後續將視案件偵辦進度及調查需要，決定是否再行約談。

全案與新竹縣長選戰相關土地爭議有關。吳子嘉10月3日在竹東「董事長開講」活動中，公開質疑鄭朝方家族土地交易及相關土地變更等問題，並稱已就相關合約、金流及稅務問題提出告發；吳之後也在直播中表示，已印製50萬份相關傳單，準備全面散發。

鄭朝方辦公室日前表示，吳子嘉相關指控並非事實，先前已提出刑事告訴，也多次公開說明；對於持續散布相同內容，將採取必要法律途徑，依法追究。

新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准。圖／民眾提供
新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准。圖／民眾提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢警今搜索吳辦公室、住處

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

吳子嘉遭搜索 徐欣瑩控司法迫害、介選「不該淪為操弄選情的東廠」

新竹縣橫山鄉長張志弘涉公務車私用、替特定參選人買票 檢聲押禁見

相關新聞

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法討國賠2139萬元敗訴確定

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法，提行政訴訟請求確認處分違法，並要求賠償2139萬餘元，一審裁定駁回，NET不服提抗告，最高行政法院今駁回抗告，全案確定。

命運大不同？花蓮酒駕議員拚連任告贏了 法院裁准續行參選

花蓮縣現任議員周駿宥因酒駕遭判刑且未執行完畢，日前登記參選今年縣議員選舉欲爭取連霸，經中選會審定不符選罷法規定，撤銷參選資格。周不服，日前提假處分欲保全參選身分；台北高等行政法院評議後，今裁定准許。可抗告。

吳子嘉遭搜索原因曝 印發「猛攻鄭朝方」傳單男子已遭押

新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准，今再向上溯源搜索美麗島電子報董事長吳子嘉住處及公司。檢警表示，吳目前列為嫌疑人，警方約談後已請回。

「忠勤楷模」 警涉收賄查個資幫博弈集團討債 聲押禁見

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，涉替加入線上博奕的南港分局員警葉晉豪濫查個資，再依出入境、車籍及戶籍為區別收賄，不法獲利數十萬元，台北地檢署昨天搜索約談陳睿浤到案，檢方今天複訊後認陳睿浤涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞聲押禁見。

見證古蹟維護、更生創業 士檢：讓柔性司法照亮社會角落

士林地檢署輔導受觀護人維護淡水文化園區殼牌倉庫古蹟環境，協助更生夥伴開店創業，法務部保護司副司長張紜瑋今視察相關業務，期許透過綿密保護措施，輔導更生人重返社會，同時協助馨生人走出陰霾。

安靜坐著打公文被粗鄙言語批評 警員狀告長官一審勝訴

彰化縣警察局莊姓督察員擔任駐區督察，在某警分局第二組辦公室講未參與談話的陳姓科員「像他（陳姓科員）價機掰（台語）」，以此粗鄙言詞泛抑陳員的人格主體地位。彰化地方法院審結，依犯公然侮辱罪判處莊男拘役55日，得易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。