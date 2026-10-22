「忠勤楷模」 警涉收賄查個資幫博弈集團討債 聲押禁見

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，涉替加入線上博奕的南港分局員警葉晉豪濫查個資，再依出入境、車籍及戶籍為區別收賄，不法獲利數十萬元，台北地檢署昨天搜索約談陳睿浤到案，檢方今天複訊後認陳睿浤涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞聲押禁見。

葉晉豪涉替線上博弈業者招攬賭客，下載APP「X-POKER德州波克」博奕遊戲，從中收水抽佣20萬元，檢方上周拘提葉晉豪及業者林俊達到案，訊後認兩人犯罪嫌疑重大，依違反個資法等罪聲押獲准，警方也對葉晉豪作出停職處分。

檢察官許文琪扣押葉晉豪手機過濾，發現葉晉豪除替博奕集團攬客抽佣，還透過昔日同事陳睿浤與社后派出所陳姓員警查詢賭客個資，並將資料交給林俊達追討賭債，林俊達則按筆支付費用給葉晉豪，葉晉豪從中抽佣後，剩下的錢交給陳睿浤。

據調查，葉晉豪曾任南港分局玉成派出所，後因風紀問題改調警備隊，因無查詢個資權限，找上昔日同事陳睿浤幫忙，假「偵查案件」為名，非法查詢數十筆個資；陳睿浤會依查詢出入境、車籍及戶籍資料為區別，依照個資難易度收受不同費用，金額從數千至數萬元不等。

葉晉豪今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉及賭博罪，又疑似吸收年輕人參與賭博，甚至利用權勢約債務人母親出面還錢，南港分局調查後，對葉男記一大過處分，賭博案今年移送檢方偵辦。

陳睿浤2019年任職社后派出所，曾獲報有老婦人欲跳樓輕生，他當時與同事趕往現場，目睹老婦人攀爬至陽台外欲跳樓，經不斷安撫規勸20分鐘，才攙扶老婦走回屋內，警方肯定他積極表現，工作認真盡責，頒發「忠勤楷模」，沒想到如今涉貪遭羈押。

檢警昨天同步約談社后派出所陳姓員警，由於陳男查詢個資筆數較少，為釐清是否與公務有關，訊後請回。