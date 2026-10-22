快訊

美股早盤／Meta特斯拉財報好也難救 四大指數齊跌、費半重挫4%

氣象署新制首發！薔琵來襲5縣市強風告警 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂天上飛

「阿公來會讓媽媽很困擾」日73歲翁每周探孫 驚覺媳婦藏難言之隱

聽新聞
0:00 / 0:00

「忠勤楷模」 警涉收賄查個資幫博弈集團討債 聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，涉替加入線上博奕的南港分局員警葉晉豪濫查個資，再依出入境、車籍及戶籍為區別收賄，不法獲利數十萬元，台北地檢署昨天搜索約談陳睿浤到案，檢方今天複訊後認陳睿浤涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞聲押禁見。

葉晉豪涉替線上博弈業者招攬賭客，下載APP「X-POKER德州波克」博奕遊戲，從中收水抽佣20萬元，檢方上周拘提葉晉豪及業者林俊達到案，訊後認兩人犯罪嫌疑重大，依違反個資法等罪聲押獲准，警方也對葉晉豪作出停職處分。

檢察官許文琪扣押葉晉豪手機過濾，發現葉晉豪除替博奕集團攬客抽佣，還透過昔日同事陳睿浤與社后派出所陳姓員警查詢賭客個資，並將資料交給林俊達追討賭債，林俊達則按筆支付費用給葉晉豪，葉晉豪從中抽佣後，剩下的錢交給陳睿浤。

據調查，葉晉豪曾任南港分局玉成派出所，後因風紀問題改調警備隊，因無查詢個資權限，找上昔日同事陳睿浤幫忙，假「偵查案件」為名，非法查詢數十筆個資；陳睿浤會依查詢出入境、車籍及戶籍資料為區別，依照個資難易度收受不同費用，金額從數千至數萬元不等。

葉晉豪今年7月在博愛路上的德州波克協會玩牌，涉及賭博罪，又疑似吸收年輕人參與賭博，甚至利用權勢約債務人母親出面還錢，南港分局調查後，對葉男記一大過處分，賭博案今年移送檢方偵辦。

陳睿浤2019年任職社后派出所，曾獲報有老婦人欲跳樓輕生，他當時與同事趕往現場，目睹老婦人攀爬至陽台外欲跳樓，經不斷安撫規勸20分鐘，才攙扶老婦走回屋內，警方肯定他積極表現，工作認真盡責，頒發「忠勤楷模」，沒想到如今涉貪遭羈押。

檢警昨天同步約談社后派出所陳姓員警，由於陳男查詢個資筆數較少，為釐清是否與公務有關，訊後請回。

曾獲「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤（中）涉收賄濫查個資，遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
曾獲「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤（中）涉收賄濫查個資，遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

收賄 個資 討債

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南港警涉查個資、賭博攬客收水20萬 再爆昔日汐止同事涉案遭搜索

新竹縣橫山鄉長張志弘涉公務車私用、替特定參選人買票 檢聲押禁見

花蓮鳳林光電弊案爆近5000萬賄款 前鎮長、縣農會前總幹事遭聲押

竹縣橫山鄉長涉圖利及賄選　檢聲押禁見

相關新聞

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法討國賠2139萬元敗訴確定

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法，提行政訴訟請求確認處分違法，並要求賠償2139萬餘元，一審裁定駁回，NET不服提抗告，最高行政法院今駁回抗告，全案確定。

吳子嘉遭搜索原因曝 印發「猛攻鄭朝方」傳單男子已遭押

新竹縣街頭近日出現攻擊民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的傳單，檢警追查製作、散發傳單的彭姓男子，昨聲押禁見獲准，今再向上溯源搜索美麗島電子報董事長吳子嘉住處及公司。檢警表示，吳目前列為嫌疑人，警方約談後已請回。

「忠勤楷模」 警涉收賄查個資幫博弈集團討債 聲押禁見

曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤，涉替加入線上博奕的南港分局員警葉晉豪濫查個資，再依出入境、車籍及戶籍為區別收賄，不法獲利數十萬元，台北地檢署昨天搜索約談陳睿浤到案，檢方今天複訊後認陳睿浤涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞聲押禁見。

見證古蹟維護、更生創業 士檢：讓柔性司法照亮社會角落

士林地檢署輔導受觀護人維護淡水文化園區殼牌倉庫古蹟環境，協助更生夥伴開店創業，法務部保護司副司長張紜瑋今視察相關業務，期許透過綿密保護措施，輔導更生人重返社會，同時協助馨生人走出陰霾。

安靜坐著打公文被粗鄙言語批評 警員狀告長官一審勝訴

彰化縣警察局莊姓督察員擔任駐區督察，在某警分局第二組辦公室講未參與談話的陳姓科員「像他（陳姓科員）價機掰（台語）」，以此粗鄙言詞泛抑陳員的人格主體地位。彰化地方法院審結，依犯公然侮辱罪判處莊男拘役55日，得易科罰金。

保竹北市長參選資格假處分遭駁 李貞秀放棄抗告原因曝

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，因「完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年」遭認定不符參選資格，她聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院今裁定駁回。李貞秀晚間表示深感遺憾，但決定放棄抗告、尊重司法，強調「27年的法律事實不應被政治歸零」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。