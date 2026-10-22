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基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法討國賠2139萬元敗訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法，提行政訴訟請求確認處分違法，並要求賠償2139萬餘元，一審裁定駁回，NET不服提抗告，最高行政法院今駁回抗告，全案確定。

基隆市政府2015年間與大日開發公司簽約，由大日公司營運基隆市東岸立體停車場，而大日公司於2016年1月30日將1樓部分、2樓全部及建物外觀全部租給NET經營管理，租賃期間約定至12月31日，並約明若大日公司無法取得續約資格，視同雙方終止合約；NET承租後委請建築師事務所拆除部分內部空間且增建為地上4層、地下4層的建物。

市府2020年與大日公司完成第1次優先訂約，但市府之後審查大日公司提交的未來投資企劃書申請優先定約案，結果為不通過，而於2023年12月公告ROT招商案，並於隔年1月與最優申請人「微風廣場公司」簽約，將商場全數交由微風公司營運。

然而，因NET經大日公司存證信函要求提供資產清冊並配合點交程序，拒不配合辦理，市府2024年2月1日凌晨以機具切開門鎖、強制接管建物。NET不服市府的行為，提行政訴訟要求確認市府強制接管違法，另主張市府應給付2139萬餘元。

一審台北高等行政法院認為，機關和民間機構依法簽定契約屬於民事契約，若因契約所生的爭議，應循民事法規、私法途徑處理，難認市府約滿後向大日公司收回資產，是行政行為，若NET認為市府行為違法、侵權，應循私法途徑為之，裁定駁回。

案經上訴，最高刑認為，基隆市政府排除NET占有等強制接管的行為，不是行政處分，因此NET起訴聲明不合法，一審裁定駁回NET的請求沒有違誤，今駁回抗告，全案確定。

基隆東岸商場。聯合報系資料照
基隆東岸商場。聯合報系資料照

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