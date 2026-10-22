見證古蹟維護、更生創業 士檢：讓柔性司法照亮社會角落

士林地檢署輔導受觀護人維護淡水文化園區殼牌倉庫古蹟環境，協助更生夥伴開店創業，法務部保護司副司長張紜瑋今視察相關業務，期許透過綿密保護措施，輔導更生人重返社會，同時協助馨生人走出陰霾。

士林地檢署表示，淡水文化園區殼牌倉庫是淡水百年開港的重要工業遺址，也是享譽盛名的文化景點，相較鄰近熱鬧熙攘的淡水老街，園區環境幽靜，占地廣闊，在環境清潔與維護方面，則面臨巨大挑戰。園區透過向士林地檢署申請易服社會勞動人力，已有效舒緩長期人力不足的困境。

士林地檢署檢察長王以文說，社會勞動制度塑造三贏局面。對勞動人而言，透過無償提供勞務，能維持既有生活及工作，避免與社會脫節。對社會而言，將人力轉化為公共服務，不僅彌補犯罪對社會造成的損害，更創造具體的社會產值。對國家而言，有效紓解監獄擁擠問題，達到刑罰教化的目的。

檢方另拜訪更生創業夥伴「小宇」（化名）的汽車美容店。小宇年輕時好賭欠債，鋌而走險替人運毒，鋃鐺入獄後，他靜心學習山水畫，2025、2026年入圍「更生美展」，獲得莫大的肯定。

小宇感謝一路陪伴的更生保護會，及法務部及士林地檢署的鼓勵，他從最基礎的汽車美容學徒做起，憑藉著不服輸的毅力，如今已翻轉成獨當一面的店老闆，雖然每天揮汗如雨，但臉上總掛著燦爛的笑容，他靠自己的雙手重新站起來。

士林地檢署表示，將持續深化各項司法保護業務，結合在地資源與社會力量，讓柔性司法照亮社會角落，為社會注入一股安定的力量。

檢方另拜訪更生創業夥伴「小宇」（化名）的汽車美容店。圖／士林地檢署提供

小宇感謝一路陪伴的更生保護會，及法務部及士林地檢署的鼓勵，他從最基礎的汽車美容學徒做起，憑藉著不服輸的毅力，如今已翻轉成獨當一面的店老闆。圖／士林地檢署提供