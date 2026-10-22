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安靜坐著打公文被粗鄙言語批評 警員狀告長官一審勝訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣警察局莊姓督察員擔任駐區督察，在某警分局第二組辦公室講未參與談話的陳姓科員「像他（陳姓科員）價機掰（台語）」，以此粗鄙言詞泛抑陳員的人格主體地位。彰化地方法院審結，依犯公然侮辱罪判處莊男拘役55日，得易科罰金。

判決書指出，莊員在今年1月因業務前往某警分局第二組辦公室，在多數人得以共見共聞的辦公室內，與第二組組長、巡官討論偵查隊相關案件時，談及須整頓偵查隊問題，莊男認為可由其他同仁進行處理。

陳姓科員表示，他沒參與莊員等人談話，因聽到莊員提及他姓名而加以注意，隨即清楚聽聞「像他（陳員）價機掰？」等語，他就向身旁組長表示「他（莊男）可這樣說話嗎？」等語，莊員講這句為連續一句話並無停頓，辦公室同仁均在場，辦公室甚為安靜。

二組組長證稱，當時與莊姓長官等人討論事情，陳員正在使用電腦繕打公文，聽見莊姓長官說樣講，即抬頭問並小聲問他（二組組長）「他（莊姓長官）可以這樣講我嗎？」當時他（二組組長）認為這是具侮辱性的言詞，但就算是直屬長官，他還是禮貌性請莊姓長官離開現場。

另兩名證人都證稱確實聽見莊姓長官講「像陳男價機掰」這句話，因未聽過莊員這樣講，所以驚訝、印象深刻。

莊員辯稱，他沒這樣講，他回應二組組長建議「要不要順便去偵查隊抄個底朝天」等語，他才回稱不定要由他處理，亦可由洪姓巡官或陳姓科員處理，都不會比他還要機車等語，他所稱「機車」是形容自己工作要求嚴格，並非辱罵陳。

彰化地院審酌，莊員本應於執行督導職務及洽辦公室時注意言行分際，並尊重同仁之人格尊嚴，卻在同仁得以見聞的辦公場所以粗鄙言論直接貶損陳員的人格，另考量莊員犯後否認犯行，迄未與陳員達成和解或彌補損害的舉措，及其犯罪動機等，兼衡無前科、智識程度、經濟與家扶生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

彰化縣警察局一名督察員在多數人得以共見的辦公室，以粗鄙言語<a href='/search/tagging/2/批評' rel='批評' data-rel='/2/247366' class='tag'><strong>批評</strong></a>一名科員，被依犯公然侮辱罪判處拘役55日，。記者簡慧珍／攝影
彰化縣警察局一名督察員在多數人得以共見的辦公室，以粗鄙言語批評一名科員，被依犯公然侮辱罪判處拘役55日，。記者簡慧珍／攝影

靜坐 批評 公然侮辱

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