保竹北市長參選資格假處分遭駁 李貞秀放棄抗告原因曝

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，因「完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年」遭認定不符參選資格，她聲請定暫時狀態處分，台北高等行政法院今裁定駁回。李貞秀晚間表示深感遺憾，但決定放棄抗告、尊重司法，強調「27年的法律事實不應被政治歸零」。

李貞秀日前登記參選竹北市長，新竹縣選委會審定地方公職人員選舉參選資格時，認定她完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，不符參選資格，因此不予登記。李循前立法院長王金平過去模式聲請定暫時狀態處分，請求法院暫時准許取得參選人資格，但遭法院駁回，全案可抗告。

李貞秀今晚發布聲明表示，針對台北高等行政法院駁回定暫時狀態處分聲請，她雖然深感遺憾，但決定放棄抗告，選擇尊重司法裁定。

李貞秀指出，依據法院裁定理由，關於陸委會令釋是否增加法律所無的限制，以及原處分是否違反比例原則、信賴保護與平等原則等爭議，法院認為仍須經進一步證據調查，才能判斷本案訴訟勝訴可能性。

她表示，法院並指出，暫時准許取得參選人資格雖能保全參政權，但考量未來選舉結果，以及可能衍生當選無效、補選等影響，衡量公益與個人損害後，認為尚無准予定暫時狀態處分的必要。

李貞秀認為，換言之，本次裁定主要涉及暫時權利保護的必要性及公益衡量，並非針對陸委會令釋是否合法、人民既有權利是否受到侵害，作出終局實體判決。

「執政黨會輪替，但法律不應因人而異。」李貞秀表示，她一直相信並珍惜台灣是一個多元、包容、民主的社會，標榜民主自由的台灣，更不能因為無法選擇的出生背景，將特定族群當成二等公民。

李貞秀說，真正有自信的台灣，應該容得下不同的生命故事；真正強大的台灣，更應該不怕不同的人愛上台灣。30多年過去，她在台灣生活、工作、繳稅、養育子女，這些都是已經發生且無法抹去的事實，「新住民在台灣的人生，更不容賴政府任意政治歸零」。

李貞秀表示，她的青春、家庭、工作、朋友，以及人生最重要的記憶，都已與這塊土地緊緊相連。未來她會繼續留在竹北，對這座城市的感情與責任，也不會因為一紙裁定而改變。