見前女友與人逛夜市吃醋 竹聯幫分子捅死情敵判13年6月

混跡新北市樹林一帶的竹聯幫分子林宇捷，7月28日深夜23時許，因對於李姓前女友與另名林姓男子一同逛夜市大為吃醋，竟在樹林興仁夜市停車場，當眾與林男大打出手，最後竟持彈簧刀猛刺林男數刀，導致對方最後傷重不治。新北地方法院國民法官今依殺人罪判處他13年6月徒刑。可上訴。

判決指出，案發前，林男得知李女與死者現身夜市，醋勁大發之下直接跟死者相約見面「輸贏」，隨即前往夜市停車場興師問罪，雙方進而大打出手，後來林男竟拿出預藏彈簧刀，朝死者左肩、左下胸壁、左上臂內側等處猛刺數下。

後來死者帶傷自行開車離去，前往附近某連鎖超商欲與友人會合，後來被友人發現倒臥在駕駛座上，經緊急送醫仍於隔日0時11分不治死亡。