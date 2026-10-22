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代選民支付買肉錢涉賄 卓蘭鎮代參選人10萬交保
苗栗縣卓蘭鎮詹姓鎮民代表參選人遭檢舉，涉嫌以替里民支付買肉品的價金，尋求投票支持，經苗栗地檢署檢察官指揮搜索、傳喚多人到案訊問後，諭知詹姓鎮代候選人10萬元交保。
苗栗地檢署今天表示，據報卓蘭鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌為里民支付購買肉品之價金而尋求投票支持，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件，旋即指派主任檢察官劉偉誠、檢察官呂宜臻偵辦。
檢方昨天指揮苗栗縣警察局大湖分局、法務部調查局苗栗縣調查站執行搜索2處，傳喚、通知共7人到案說明，經檢察官訊問釐清案情後，認該詹姓參選人涉犯投票行賄罪犯罪嫌疑重大，有羈押之原因，惟無羈押必要，檢察官諭知以10萬元交保，其餘請回。
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