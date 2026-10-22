代選民支付買肉錢涉賄 卓蘭鎮代參選人10萬交保

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因王立強共諜案被依國安法偵查，檢方處分不起訴確定，另被起訴洗錢罪也獲無罪確定。向心要求調查局提供當初跟監、拍照蒐證的資訊遭拒，他提行政訴訟救濟，一審判決敗訴，案經上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

2026-10-22 18:47