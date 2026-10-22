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疑發獎學金賄選 新北市板橋區現任里長10萬元交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區海山里現任里長洪正明，涉嫌以自己另一宮廟主委身分，於今年6、7月間，利用鄰里廣播通知里內成績優異的學生前來領取600元紅包獎學金，遭人檢舉涉嫌賄選。新北地檢署昨搜索、約談洪男及相關證人共8人，複訊後依涉犯公職人員選罷法對有投票權之人行賄罪嫌重大，諭知10萬元交保。

全案由新北檢檢察官林殷正指揮調查局新北市調查處及永和警分局偵辦。據了解，洪正明共發放超過100份紅包，主要對象均為海山里的學生及家長，紅包上同時有洪男里長和宮廟主委的聯名，因此遭檢舉涉嫌賄選。

海山里今年里長共有2位參選人，除尋求連任的洪男外，尚有父親為前行政院政務顧問的挑戰者劉姓參選人，不料2人都因賄選遭檢方偵辦。

劉男這個月初因涉嫌與父親和杜姓女友於今年4月29日，透過不知情林姓中間人及某協會趙姓理事長，出面向中和環球威秀影城包下隔月17日下午某場次的熱門電影，再藉由父子創立的某慈善協會LINE群組，邀請里民免費看電影，並在放映前、後尋求選民支持，這個月初已遭檢方起訴。

新北市板橋區海山里長洪正明，涉嫌發放600元獎學金遭人檢舉涉嫌賄選，新北地檢署複訊後以10萬元交保。圖／翻攝內政部官網
新北市板橋區海山里長洪正明，涉嫌發放600元獎學金遭人檢舉涉嫌賄選，新北地檢署複訊後以10萬元交保。圖／翻攝內政部官網

板橋 獎學金 里長

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