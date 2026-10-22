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要求調查局提供跟監資訊遭拒 港商向心興訟敗訴確定

中央社／ 台北22日電

中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉違國安法及洗錢，獲不起訴及無罪確定，已返回香港。向心要求調查局提供跟監、拍照蒐證的資訊遭拒而興訟，二審今天裁定駁回，敗訴確定。

全案緣於，向心主張於民國108年間因涉及刑事案件，遭檢察官、法院相繼限制出境出海至112年9月間，後來經台灣高等法院於112年9月為無罪判決確定並解除限制出境出海。

向心認為，在台期間遭調查局派員跟監及拍照蒐證，以自行留存或未來出版回憶錄為由，於113年7月8日依個人資料保護法、行政程序法及檔案法向調查局提出申請，請求提供被蒐證的相關資訊。

調查局於113年7月17日做出原處分否准。向心不服，提起訴願，經法務部駁回訴願後，向台北高等行政法院提起本件行政訴訟。

一審台北高等行政法院指出，根據政府資訊公開法規定，申請政府機關提供資訊的主體資格，以「具有中華民國國籍並在中華民國設籍之國民」、「持有中華民國護照僑居國外之國民」及「互惠原則之外國人」為限，但向心為香港地區居民，不符合申請要件。

北高行表示，調查局接獲本件申請後，以不符法定申請要件為由，不准提供，處分合法有據，判決駁回，案經上訴，二審最高行政法院今天裁定駁回，全案確定。

調查局 香港 國安法

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