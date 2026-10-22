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撞人還開公務車落跑…前東山區長15小時後投案 二審這原因獲改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東山區前區長呂煌男2年前駕公務車在南314線道撞倒郭姓機車騎士後肇事逃逸，15個小時後才投案，一審認他犯過失傷害罪判3月又肇事致人傷害逃逸罪判8月，檢辯均不服，二審認郭雖無調解意願，但呂已提存50萬作為部分賠償金，改判應執行7月。

檢方上訴，呂於案發時擔任區長，於非上班時間違規使用公務車輛，肇事後更將郭棄置現場，未予救助即逕自離去。且嗣將肇事車輛棄置於草叢，並就車輛去處陳述多為虛妄之詞，增加警方追查難度，之後經警方查獲車輛並比對跡證，才確認他為肇事者。

檢方指出，呂所為不僅嚴重破壞社會法治秩序，造成偵查與司法資源耗費，且造成郭身體及精神上重大損害；原判決量刑顯屬過輕，請求撤銷改判。

呂及律師主張，呂於警詢時即已陳明肇事車輛停放位置，且警方於製作筆錄前已查獲車輛，並未因呂陳述而增加司法資源耗費。呂自警詢、偵查及原審審理以來均坦承犯行，犯後態度良好。

律師表示，呂於案發後即多次透過地方人士、調解委員會、保險公司及司法機關安排等方式尋求與告訴人調解，惟郭始終表示無調解意願，拒絕到場協商，所以未能成立和解並非可歸責於呂。原審量刑過重，請求改判得易科罰金之刑或宣告緩刑。

台南高分院合議庭指出，呂於上訴後，因郭並無調解意願，致仍未能與郭達成調解、和解或賠償損害，惟他於原審判決後，先行提出50萬元作為一部分賠償金，並辦理提存，顯示他不僅有調解、賠償意願，更已具體提出尚屬數額不少現金欲供郭受領，已足展現其彌補過錯的決心及悔悟之意，並對郭將來民事求償已有相當程度保障。

合議庭認為，呂於事發後，雖隔日上午曾致電員警，謊稱是其妻駕駛該車輛肇事，下午至東山分駐所接受警方詢問時，已坦認駕車肇事且未停留現場，並於偵查及原審審理中皆坦白認罪，虛偽陳述時間甚短，且旋即主動到案坦承犯行。

合議庭認呂上訴請求從輕量刑，為有理由，就原判決量刑部分予以撤銷改判，認他犯過失傷害罪改判2月，又犯肇事致人傷害逃逸罪改判6月，應執行7月，可易科罰金。

然而，合議庭審酌，呂於肇事後未立即停車、通報及救護，且曾一度虛偽陳稱係其妻駕駛肇事車輛，犯後處理方式仍有可議之處，不宜宣告緩刑。

前東山區長呂煌男2年前開公務車涉肇事逃逸，15小時後才投案，二審改判應執行7月，可易科罰金，未獲緩刑。圖／取自臉書
前東山區長呂煌男2年前開公務車涉肇事逃逸，15小時後才投案，二審改判應執行7月，可易科罰金，未獲緩刑。圖／取自臉書

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