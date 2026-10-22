虛擬幣賭國民黨贏縣市長選舉席次 男子遭雄檢判罰5萬元

高雄市一名張姓男子於今年7月間透過網路登入去中心化預測市場平台，使用虛擬穩定幣USDC下注，賭2026年地方大選國民黨能奪下最多縣市長席次，高雄地檢署偵結後認為，張男違反選罷法之利用網際網路以選舉結果為標的賭博財物罪，給予緩起訴處分1年，並須向公庫支付5萬元。

張男是在今年7月7日晚間11時12分許，在左營區住處使用電腦登入以Gmail帳號註冊之網路預測市場平台，參與該平台開設之「2026年政黨取得最多縣市長席次」選舉賭盤，張男當時以每單位0.849美元之價格，買入1177.8單位之國民黨勝出「Yes」選項，共計投注999.9單位USDC，折合新台幣約3萬2千元。

新北市警察局刑事警察大隊專案小組透過「幣流分析報告」及Polygon鏈上交易紀錄等科技偵查手段，精準掌握張男的交易所帳戶、個人錢包及交易歷程，並於同年7月10日持法院核發之搜索票前往張男左營住處執行搜索，當場查悉上情。

檢察官審酌認為，張男明知選舉結果攸關民主政治及公平選舉秩序，卻參與以選舉結果為標的之賭盤，助長射倖牟利風氣，實有不當，但考量其僅係是以「投注者」身分參與，並無證據顯示其有經營賭盤、招攬他人參與或從中抽取利益，犯罪情節尚非重大。

檢方兼衡其犯罪動機、手段及投注金額等情狀，最終諭知緩起訴期間為1年，同時應於處分確定之日起8個月內，向公庫一次支付5萬元。