昔救輕生婦獲「忠勤楷模」 汐止警涉替博弈業者查個資遭拘提

南港、汐止警分局陸續爆出警察替線上博弈業者查詢個資，檢警依貪汙、洩密及違反個資法發動第二波搜索，拘提曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤到案，陳拒絕夜間訊問，今下午移送北檢複訊。

汐止分局社后派出所2019年3月間獲報老婦人欲跳樓輕生案，陳睿浤當時在派出所服務，與同事趕往現場，目睹老婦人攀爬至陽台外欲跳樓，情緒相當激動，2名員警不斷安撫規勸近20分鐘，才攙扶著老婦走回屋內，結束一場虛驚。

警局定期表揚基層員警在勤務上的積極表現，陳睿浤與同事因攔阻輕生案件，工作認真盡責，積極為民服務，均獲「忠勤楷模」，獲新北市長侯友宜頒獎、合影。

不料事隔多年，陳睿浤涉嫌依葉晉豪指示，從去年至今年5月間，用警政署智慧分析決策支援系統查詢民眾個資，遭搜索拘提到案，移送北檢複訊；另名涉案程度較輕的陳姓派出所員警，警詢後已請回。汐止分局強調自清自檢，對於員警違法違紀行為絕不護短。

葉晉豪曾任職南港玉成派出所、南港分局警備隊，涉嫌替線上博弈業者林俊達招攬賭客，並收水獲利約20萬元，另又涉查詢民眾個資等。

警方督察系統查出，葉在玉成派出所期間、去年4月至10月間涉嫌查詢民眾個資，個資部分與賭博案無關，另又涉嫌委託昔日同事陳睿浤替他查詢個資，相關個資交付給博弈業者。葉、林本10月8日經首波搜索到案，遭聲押禁見獲准。