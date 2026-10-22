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昔救輕生婦獲「忠勤楷模」 汐止警涉替博弈業者查個資遭拘提

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

南港、汐止警分局陸續爆出警察替線上博弈業者查詢個資，檢警依貪汙、洩密及違反個資法發動第二波搜索，拘提曾獲頒「忠勤楷模」的汐止分局偵查佐陳睿浤到案，陳拒絕夜間訊問，今下午移送北檢複訊。

汐止分局社后派出所2019年3月間獲報老婦人欲跳樓輕生案，陳睿浤當時在派出所服務，與同事趕往現場，目睹老婦人攀爬至陽台外欲跳樓，情緒相當激動，2名員警不斷安撫規勸近20分鐘，才攙扶著老婦走回屋內，結束一場虛驚。

警局定期表揚基層員警在勤務上的積極表現，陳睿浤與同事因攔阻輕生案件，工作認真盡責，積極為民服務，均獲「忠勤楷模」，獲新北市長侯友宜頒獎、合影。

不料事隔多年，陳睿浤涉嫌依葉晉豪指示，從去年至今年5月間，用警政署智慧分析決策支援系統查詢民眾個資，遭搜索拘提到案，移送北檢複訊；另名涉案程度較輕的陳姓派出所員警，警詢後已請回。汐止分局強調自清自檢，對於員警違法違紀行為絕不護短。

葉晉豪曾任職南港玉成派出所、南港分局警備隊，涉嫌替線上博弈業者林俊達招攬賭客，並收水獲利約20萬元，另又涉查詢民眾個資等。

警方督察系統查出，葉在玉成派出所期間、去年4月至10月間涉嫌查詢民眾個資，個資部分與賭博案無關，另又涉嫌委託昔日同事陳睿浤替他查詢個資，相關個資交付給博弈業者。葉、林本10月8日經首波搜索到案，遭聲押禁見獲准。

汐止分局偵查佐陳睿浤涉嫌替時任南港警分局的前同事葉晉豪查詢個資，個資已被交付給博弈業者。記者蕭雅娟／攝影
汐止分局偵查佐陳睿浤涉嫌替時任南港警分局的前同事葉晉豪查詢個資，個資已被交付給博弈業者。記者蕭雅娟／攝影

汐止 個資 博弈

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