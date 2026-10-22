李貞秀首戰失利！保竹北市長參選資格「三箭齊發」 假處分遭駁理由曝

前立委李貞秀登記參選新竹縣竹北市長，卻遭新竹縣選委會認定「完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年」，不符參選資格，日前循前立法院長王金平模式聲請假處分，請求法院定暫時狀態讓她參選。台北高等行政法院評議後，今裁定駁回。可抗告。

李貞秀欲登記參選新竹縣竹北市長，日前由竹縣選委會審定地方公職人員選舉參選資格，卻被認定她因完成繳附喪失中國大陸戶籍證明未滿10年，不符參選資格，不予登記。

竹縣選委會指出，李貞秀原為中國大陸人民，依兩岸人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職參選人。

李貞秀不服竹縣選委會決議，但為了保全自身參選資格，決定先發制人，同時向台北地院、新竹地院聲請定暫時狀態假處分、停止執行，另提起確認處分無效之訴，請求凍結選委會公告她不得登記參選處分，相對人為竹縣選委會、中央選舉委員會。

不過，由於案件涉及候選人資格審定事項屬公法爭議，普通法院並無審判權，應由行政法院審理，日前均由地方法院移送北高行評議。

北高行審酌，李貞秀出生大陸，1999年12月3日初設台灣戶籍登記，後於2025年3月才向主管機關補繳大陸戶籍註銷證明，則依陸委會函釋，設籍起算時點應自「當事人向主管機關完成繳附喪失原籍證明之日為始日」，選委會以她設籍迄今未滿10年為由審定不符參選資格，尚屬有據。

北高行指出，至於陸委會令釋是否增加法律限制，原處分是否違反比例原則、信賴保護與平等原則，仍須經過繁瑣的證據調查程序，才能認定與聲請事件相關訴訟勝訴的可能性。

此外，暫准李貞秀取得候選人資格而參與選舉，固能保全參政權的行使，但她能否順利當選，甚難評估；而若李女勝選，爾後相關訴訟敗訴，不僅會影響選舉結果，還將引發後續撤銷其候選人登記、當選無效之訴或辦理補選等連鎖效應，對公益產生重大影響。

北高行認為，經綜合衡量比較本件假處分的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠甚於未准許李貞秀聲請而事後獲本案勝訴所生的個人損害，無從認定有准予定暫時狀態處分的必要，今裁定駁回。可抗告。