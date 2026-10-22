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分析師郭哲榮遭抹「詐騙」上億營收蒸發？ 怒告張宇明求償千萬結局曝光

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

知名分析師郭哲榮（哲哲）不滿遭同行、大宇國際投顧分析師張宇明影射「詐騙」，除導致他名譽、信用受損，更造成他單月業績驟減、公司營業損失1.83億元，提告求償1000萬元。台北地院審理，認為張基於事實、報導作出合理評論，應受言論自由保障，一審判張免賠。

郭哲榮與張宇明恩怨難解，刑事、民事官司不斷。2025年1月間，張在YouTube頻道上傳多部影片，內容罵稱「操作技巧很爛，業績很高都是用騙的」、「貪財，什麼錢都要騙」、「折折（哲哲）只帶進不帶出的，會帶出的絕對是詐騙」，被控指涉郭是詐騙集團。

郭還主張，張甚至拿錯誤報導內容，出言稱「報紙頭版登出來了，詐騙事件，說真的是投顧之恥…買17檔股票賠15檔，會員繳了會費200萬，賠380萬…」，還提及「telegram人數最高」、「line@人數最高」，影射社群聲量高的他「搞詐騙」。

郭不滿認為，張不實指控他涉詐欺罪、提供假投資訊息，造成他每月業績驟減5700餘萬元至6400餘萬元，會員人數也在3個月內流失逾千人，更使他所屬的摩爾公司受有達1.83億元營業損失，連同公司向張提告求償各500萬元，合計1000萬元。

張辯稱，郭對他提刑事告訴部分，已經檢方認定屬合理評論，且為可受公評之事，獲不起訴處分確定。此外，郭過去就曾因誇大業績、績效遭裁罰，會員在發現郭有保證獲利等不實行為後決定不續約，才導致郭業績下滑，與他無關。 

北院審酌，張在部分影片、文章中並未指名道姓，郭不能單憑片段便認為自身名譽受損；至於張提到「郭哲榮收取會費200萬元，但17檔股票賠15檔，會員虧損甚大」、「會員等級眾多」、「帶進不帶出」等語，則是引用郭會員向媒體投訴的報導，並非虛構。

北院指出，郭為摩爾公司投資長及分析師，YouTube頻道訂閱人數高達138萬人，更名列遭詐騙廣告冒名排行榜第11名，屬投顧界公眾人物，而張基於事實、報導作出評論，非無理謾罵，難認侵害郭的名譽、信用，認定郭求償無理，一審判張免賠。可上訴。

知名分析師郭哲榮。聯合報系資料照
知名分析師郭哲榮。聯合報系資料照

郭哲榮 詐騙 營收

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