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每桌5000元宴請選民 桃市山地原住民議員參選人涉賄選15萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市山地原住民議員參選人張姓男子遭檢舉，涉嫌於2026年7月5日晚間在龍潭區某餐廳以每桌5000元，席開3桌免費宴請具有投票權選民並尋求支持。檢調昨兵分四路搜索，共傳喚17名被告及2名證人到案，張某等3人分別以15萬元、10萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方接獲線報，現任復興區民代表會張姓主席為爭取2026年地方公職人員選舉順利當選，涉嫌與競選團隊林姓、周姓成員共同安排免費餐會，招待具有投票權的選民飲宴，餐會共席開3桌，每桌費用5000元。張男在席間穿梭尋求支持。

檢察長張春暉獲報高度重視，隨即指派檢察官黃世維指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市警局刑事警察大隊、大溪分局及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊組成專案團隊，針對相關人員及餐會情形積極蒐證。

檢警調專案蒐證後，昨見時機成熟，持桃園地院的搜索票，搜索張男等相關人住處共4處，並傳喚張某、林姓、周姓及參與餐會的選民14人共17名被告，另有2名證人到案說明。主任檢察官謝怡如也率領6名檢察官前往大溪分局進行訊問。

檢察官訊問後認定，張某等3人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對有投票權人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知以15萬元交保，林姓、周姓成員各以10萬元交保，參與餐會的選民中，有11人涉嫌違反刑法第143條有投票權人收受不正利益罪嫌，檢方均諭知請回。

桃園地檢署強調，公平、乾淨的選舉是民主政治的基石，對於假借各種名目行賄選之實的妨害選舉行為，將秉持「無底限、無上限、無時限」原則，持續加強查緝、嚴查速辦。檢方也呼籲民眾，若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099轉4，共同守護民主選舉。

桃園市山地原住民市議員參選人張姓男子，涉嫌與競選團隊林姓、周姓於龍潭區餐廳宴請10餘名選民，桃園地檢署昨發動搜索，帶回張某等3人，覆訊後張某諭知15萬元交保，林及周則各以10萬元交保。聯合報系資料照
桃園市山地原住民市議員參選人張姓男子，涉嫌與競選團隊林姓、周姓於龍潭區餐廳宴請10餘名選民，桃園地檢署昨發動搜索，帶回張某等3人，覆訊後張某諭知15萬元交保，林及周則各以10萬元交保。聯合報系資料照

2026九合一選舉 桃園市選舉 議員 賄選 原住民

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