挑戰義消小隊班規拒繳罰款遭解聘 告台中消防局敗訴…原因竟是這個

台中市莊姓義消質疑所屬小隊私設「未出席月訓罰款1千元」的班規，拒繳罰款、寄存證信函要求查帳，1個月後就被分隊幹部會議決議解聘。他認為遭到報復，提起行政訴訟，請求確認義消身分仍然存在。台中高等行政法院認為，群組訊息已讀不回、不繳班規罰款，與救災核心工作無直接關聯，不構成不適任；但莊男2年內近20場火警勤務及測驗缺席16場，已足以解聘，判他敗訴。全案仍可上訴。

判決指出，莊男是台中市義勇消防總隊第七大隊某分隊第三小隊隊員。第三小隊2023年10月經表決訂定規章，未出席月訓每次罰款1千元；莊男表示在班規草擬時就已反對，因此不繳罰款、不參加後續會議，還在2024年3月寄發存證信函，質疑小隊帳目不清。

該分隊同年4月18日召開幹部會議，以6票贊成、2票不表示意見，決議依服勤辦法「其他不適任」的規定將他退隊，消防局隨後同意解聘。

莊男主張，分隊長出庭時坦承解聘與存證信函「是有關係的」，可見是報復性處置；義消出勤採獎勵制，並非強制，分隊也未讓他陳述意見。

消防局則認為，莊男長期不回群組訊息、不接交辦電話，影響救災調度，火警出勤率偏低。

台中高等行政法院審酌，義消與消防局之間屬行政契約，性質上得隨時終止，審查密度較低。消防局主張莊男不回群組訊息、不接交辦電話、不繳班規罰款等，已構成不適任，但這些與協助消防的核心工作並無直接關聯，此部分主張不可採。

不過，出勤簽到簿顯示，莊男2023年僅參與火災支援1次、缺席11次，另缺考義消測驗，2024年1月至5月也缺席4次，缺勤率近8成，已影響救災人力調度，仍構成解聘事由，判莊男敗訴，尚未確定。