印尼女看護抖音賣墮胎藥給女移工 19個墮胎罪判2年6月

印尼女看護YURI涉透過中間人在藥局購買處方簽用藥「喜克潰」，以10顆2500元在抖音販售，另涉媒介合法移工、失聯移工到婦產科墮胎；台北地院審理，今依19個圖利受託使懷胎婦女墮胎罪判她有期徒刑2年6月，犯罪所得100萬元沒收。可上訴。

法官是依19個圖利受託使婦女墮胎各判YURI有期徒刑7月，再訂應執行刑，並判她執行完畢或赦免後驅逐出境。

YURI來台當看護12年，了解移工懷孕會導致工作困境，涉嫌透過印尼籍中間人在藥局購買「喜克潰」處方用藥，並在抖音直播，以10顆1500元至2500元價格賣藥；「喜克潰」用於治療胃潰瘍，也應用在婦產科，藥性有強化子宮收縮的效果。

檢方調查，YURI另涉嫌以6500元或7000元媒介合法移工、失聯移工到婦產科墮胎，檢警今年5月搜索YURI位於新北市新店區住處，查扣28萬元新台幣及美金、日幣、港幣、印尼盾，另查扣金項鍊、金手鍊、金戒指各一個。

檢方調查，YURI雖從事看護工作，但帳戶金流2年多進出近千萬元，她落網供稱賣藥獲利約200萬元，同案YURI丈夫等親友離境已發布通緝，販售藥物的藥局黃姓負責人、謝姓店長、李姓負責人到案後交保，部分案情還在偵查中。