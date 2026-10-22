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竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

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竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署今上午指揮調查局人員，前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。據了解，搜索疑與近期署名吳子嘉、在竹北發放關於猛攻鄭朝方爭議的相關文宣有關，由於先前民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營也控告吳子嘉意圖使人不當選，詳情仍待檢調說明。

據了解，近日竹北地區出現一批針對民進黨新竹縣長參選人鄭朝方的文宣，文宣以「請人民幫忙檢視這是否涉及貪汙、逃漏稅、洗錢之行為？」為題，並列出「竹東至善莊園兩建土地重劃案揭密」等內容，右側印有鄭朝方照片及姓名，另標示吳子嘉署名。

據悉，檢調已先查獲2名發放傳單的男子，由於相關文宣上有吳子嘉署名，檢調進一步追查文宣製作、印刷、發放過程，以及相關人士間是否存在聯繫，今天上午並赴台北搜索吳子嘉辦公室及住處。

鄭朝方陣營先前也曾針對吳子嘉相關言論提告涉嫌違反公職人員選舉罷免法、意圖使人不當選。據了解，目前檢調偵辦方向疑將近期文宣發放案及相關告訴一併釐清，不過兩案之間具體關聯、吳子嘉目前在案件中的身分，以及檢調今天搜索所欲查明事項，均尚待新竹地檢署正式說明。

新竹地檢署表示，有關吳子嘉涉嫌違反選舉罷免法案件，目前仍由在偵辦中，基於偵查不公開原則，現階段不便說明案情。待偵辦告一段落，將統一發布新聞稿對外說明。

新竹地檢署今上午指揮調查局人員，前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。聯合報系資料照
新竹地檢署今上午指揮調查局人員，前往台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。聯合報系資料照

鄭朝方 吳子嘉 檢調

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