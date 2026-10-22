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金門鎮代會主席涉現金、水果禮盒買票遭羈押禁見　檢警追查向上延燒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地檢署指揮警方及調查局組成專案小組，偵辦某鎮民代表會主席兼本屆鎮民代表參選人涉嫌以現金及水果禮盒賄選案，19日搜索8處地點，通知候選人、選民及相關證人共20人到案，並查扣選民主動繳回的1萬5000元賄款。檢察官漏夜偵訊後，認定該名候選人涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，這起案件在地方政壇掀起震撼，檢警前幾天已陸續通知多名鄉親到案說明，隨著消息傳開，地方議論紛紛。由於該名主席平時交遊廣闊，坊間傳出他涉嫌賄選的範圍不只自身選舉，可能也幫議員買票，朝「選票一條龍」模式，案情可能向上發展，但相關說法仍待檢警進一步調查釐清。

金門地檢署表示，專案小組於10月19日持法院核發的搜索票，前往8處地點執行搜索，並通知候選人、選民及相關證人共20人到案。經檢察官漏夜偵訊後，認為該名候選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡及勾串共犯、證人之虞，因此向福建金門地方法院聲請羈押禁見，法院裁准。

金門地檢署強調，賄選行為嚴重破壞民主基石與選舉公平，呼籲民眾堅持「不買票、不賣票」，若發現疑似賄選情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，轉分機4。檢方表示，已建置檢舉人身分保密措施，鼓勵民眾勇於檢舉，共同維護乾淨選風。

金門地檢署指揮警方及調查局組成專案小組，偵辦某鎮民代表會主席兼本屆鎮民代表參選人涉嫌以現金及水果禮盒賄選案，19日搜索8處地點，通知參選人、選民及相關證人共20人到案，檢察官漏夜偵訊後，認定該名參選人涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署指揮警方及調查局組成專案小組，偵辦某鎮民代表會主席兼本屆鎮民代表參選人涉嫌以現金及水果禮盒賄選案，19日搜索8處地點，通知參選人、選民及相關證人共20人到案，檢察官漏夜偵訊後，認定該名參選人涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影

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