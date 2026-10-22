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黃逸豪假車禍案「跨境鎮壓」頻傳 最高檢下令追查到底：絕不手軟

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

相聲演員黃逸豪遭買凶假車禍案，檢方查出大陸人士指示國內人士犯罪，最高檢察署今下令全國檢察機關針對「跨境鎮壓」案偵查應全力偵辦、迅速偵結，並依法對涉案人士具體求處重刑。

最高檢察署表示， 近年來，境外敵對勢力透過暴力、恐嚇甚至傷害手段對我國行使言論自由的國人進行人身侵害與威脅，包括資深媒體人遭香港籍被告毆打、喜劇俱樂部遭潑灑穢物以及黃逸豪遭蓄意以車輛衝撞，突顯境外敵對勢力企圖透過嚴重破壞法治秩序的行為，恫嚇壓制不同聲音，戕害我國社會安定及民主根基。

最高檢說，各檢察機關均已於第一時間全力偵辦，積極溯源並迅速偵結，依法對涉案人員具體求處重刑，展現司法嚴懲跨境施暴鎮壓的決心。

最高檢說，跨境鎮壓是境外敵對勢力無視他國法治，利用在地協力者，將威權打壓手段延伸至境外其他主權國家的行為；境外勢力主使者常隱身幕後，指使、利誘、脅迫或以其他手段掩護等方式，收買、吸收我國境內不法分子，對被害人實施情報蒐集、跟監騷擾、甚至是實體暴力傷害、恐嚇，意圖製造「寒蟬效應」，檢察機關對此侵害我國民主秩序與民眾人身自由之犯罪行為者，必定從嚴追訴、絕不手軟。

最高檢表示，各檢察機關針對跨境鎮壓案件，應從嚴從速偵辦，必要時成立專責小組深入追查，並應向上溯源幕後指揮者，向下瓦解協力的不法組織，徹底刨除犯罪網絡，偵查終結提起公訴時，應具體求處重刑，以捍衛我國自由民主制度及憲法保障人民言論自由的核心價值。

最高檢說，檢察機關對受境外敵對勢力指使而實行的跨境鎮壓犯罪，必將追查到底、依法查辦，絕不寬貸，不過，跨境鎮壓犯罪手法多元，常假借各種名目掩護犯罪，呼籲國人應提高警覺，加以辨識，勿受指使、利誘、資助或脅迫，或遭利用成為在地犯罪協力者。

最高檢察署。聯合報系資料照
最高檢察署。聯合報系資料照

相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照
相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照

車禍 境外敵對勢力 大陸 黃逸豪

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