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疑包庇鄰里長聯誼活動眷屬冒名頂替　新北蘆洲里長涉貪10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區永德里長陳宥安日前因疑似賄選遭檢舉，結果被檢調查出她舉辦2天1夜的鄰里長聯誼活動時，利用未參加的鄰長名額，包庇其他不符合資格的鄰長眷屬頂替參加，享受補助約4100元。新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處發動搜索，約談陳男及相關證人共5人到案，複訊後貪汙治罪條例圖利及刑法偽造文書罪嫌諭知陳女10萬元交保

陳宥安事蘆洲市前市民代表何月霞之女，目前已是四連霸里長，曾獲2015年獲選新北市績優里長。據了解，新北市鄰里長聯誼活動費用，每人由市府補助約4100元，但依規定參加對象為里、鄰長，不克參加者得由配偶、直系血親、配偶直系血親或直系血親配偶一人代理參加。

但陳女今年3月舉辦南部2天1夜旅遊的免費聯誼活動時，雖然各鄰長眷屬都可參加，卻部分眷屬是利用沒參加的鄰長眷屬名額，加以頂替詐取補助，因此檢調懷疑身為主辦人的陳女知情包庇而涉嫌貪汙圖利。

新北市蘆洲區永德里長陳宥安舉辦時，利用未參加的鄰長名額，涉嫌包庇其他不符合資格的鄰長眷屬頂替參加2天1夜免費的鄰里長聯誼活動，並享受補助，新北檢署複訊後將她以10萬元交保。圖／翻攝網路
新北市蘆洲區永德里長陳宥安舉辦時，利用未參加的鄰長名額，涉嫌包庇其他不符合資格的鄰長眷屬頂替參加2天1夜免費的鄰里長聯誼活動，並享受補助，新北檢署複訊後將她以10萬元交保。圖／翻攝網路

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