社子島阿嬤遭影射高薪臨演　自救會陪同控告林杏兒誹謗

台北市長參選人沈伯洋近日參與社子島活動時，社子島阿嬤下跪陳情，北市議員林杏兒質疑是領高薪臨演，後來發聲明致歉。社子島阿嬤今天在社子島自救會陪同下，控告林杏兒誹謗。

國民黨台北市議員林杏兒也發表聲明指出，她充分尊重任何團體尋求司法途徑的權利，但她毫無所懼。支持社子島加速開發、還給在地鄉親犧牲數十年的歷史公道，是她自就任以來始終如一、絕不動搖的堅定立場。但她也必須嚴正奉勸這起事件背後的各方政治勢力與有心人士，請立刻停止利用一位長輩，進行最惡劣的政治鬥爭與司法操作。

民進黨台北市長參選人沈伯洋17日出席社子島坤天亭遶境儀式時，社子島阿嬤突然下跪陳情，表示希望沈伯洋若當選能協助解決社子島開發案的困境。林杏兒隔天質疑阿嬤的真實性，並說「我想她這個薪水應該可以領蠻高的」，但林杏兒20日發表聲明，表示向當事人及社會大眾致上深切歉意。

社子島阿嬤今天在律師及社子島自救會發言人李華萍等人陪同下到士林地檢署，遞狀控告林杏兒及匿名粉專涉嫌誹謗等罪。

李華萍表示，阿嬤是土生土長的社子島居民，從2019年起，就與自救會一起上街陳情、召開記者會，長年為自己家園發聲。社子島居民被禁建50多年，居住問題長期無法解決，阿嬤只是希望政府能聽見居民心聲，正視社子島長期存在的不公。

她強調，阿嬤不是政治人物，也不是誰的政治工具。阿嬤從2019年至今，一直與居民站在一起遭受質疑與網路攻擊，甚至被抹黑成收錢演戲的人，讓人難以接受。身為選區議員，在未查證事實的情況下，就質疑阿嬤陳情是演戲，甚至影射領取高額報酬，有沒有想過這些言論會對長輩造成多大的傷害。

對於林杏兒表示願意道歉，李華萍指出，道歉與法律責任是兩回事，不能因為一句道歉，就當作所有傷害都不存在，自救會今天陪同阿嬤提出告訴，相關言論是否涉及違法，交由司法調查。