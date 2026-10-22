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花蓮鳳林光電弊案爆近5000萬賄款 前鎮長、縣農會前總幹事遭聲押

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，昨天動員11個調查單位，搜索花蓮縣政府、鳳林鎮公所及業者公司等55處，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方漏夜偵訊後，今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。

檢調調查，某能源公司看中花蓮鳳林鎮日照充足、地勢平坦等，規畫開發逾千公頃光電案場，加上經濟部能源署自2020年起，因應能源轉型政策，授權地方政府及鄉鎮公所審查第三型小型光電設備，業者因此積極與地方機關接洽，尋求推動開發計畫。

據了解，光電申請須經地方公所審查，還涉及部落同意，業者為讓行政流程順利進行，疑以地方回饋為名，向具有地方影響力及行政裁量權的人士行賄。該公司自2019年起陸續申請、整合20餘件光電案場，總開發面積逾千公頃，期間曾引發地方反彈，業者疑透過賄賂地方意見領袖，試圖降低開發爭議。

另外，花蓮縣農會在鳳林擁有大面積農地，也被業者鎖定，中央為避免農地遭切割開發，自2020年起禁止2公頃以下農地變更種電，業者疑結合農會地主及縣府人員，利用地方公所核備程序規避審查，檢方懷疑有縣府承辦人員私下調閱地籍資料，提供特定人士使用。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，接獲檢舉後，昨天由主任檢察官及多名檢察官指揮北、中、南11個調查單位，前往花蓮縣政府觀光處、地政處、鳳林鎮公所、業者台北及台南公司等55處搜索、調取資料，並通知或拘提蕭文龍、官俊彥、縣府范姓技正及能源公司相關人員等34人到案。

據了解，謝姓董事長、周姓總經理等人昨天從上海返台，入境後即遭檢調帶回花蓮調查，檢方追查公司帳冊發現，業者疑透過多層轉帳製造資金斷點，再提領現金交付官俊彥、蕭文龍及范姓人員，其中蕭疑收賄近4000萬元，官則涉收受上千萬元。

檢方漏夜偵訊後，認定蕭、官及能源公司謝姓董事長、周姓總經理、廖姓財務長等8人涉貪汙治罪條例等罪嫌重大，部分罪名最輕本刑為5年以上有期徒刑，且有逃亡、滅證及勾串之虞，今天向花蓮地院聲請羈押禁見。另有范姓人員等5人分別以10萬至50萬元交保，另2人涉洗錢罪嫌，各以10萬元及25萬元交保。

雖然相關光電申請案最終未能推動，檢方仍將持續擴大偵辦，釐清是否還有其他涉案人士。

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

花蓮縣地檢署主檢廖榮寬今天說明案情，指出有8人涉貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影
花蓮縣地檢署主檢廖榮寬今天說明案情，指出有8人涉貪汙治罪條例等罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署偵辦鳳林鎮光電開發弊案，查出前鎮長蕭文龍、花蓮縣農會前總幹事官俊彥等人，疑收受光電業者賄款，金額最高近5000萬元，檢方今天將涉案8人向法院聲請羈押禁見。記者王思慧／攝影

光電弊案 花蓮 農會 賄款

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