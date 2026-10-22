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寄養法鬥犬竟遭寵物業者侵占！寵物美容師私自「除戶」湮滅晶片

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台南一對飼主夫妻因妻子預定開刀休養、無暇照顧家中兩隻愛犬，將飼養多年的法國鬥牛犬交由屏東縣一家專業寵物店的楊姓專業人員寄養，不料楊男竟將名犬侵占入己，面對飼主多次探詢不僅心虛迴避，甚至私自上網將兩隻法鬥犬辦理「除戶」註銷晶片，二審法官因此改判2年有期徒刑。

判決書指出，屏東縣某寵物業者美容師楊姓男子，2022年接受欲住院開刀休養的飼主夫妻委託，將兩隻法國鬥牛犬寄養在店內，雙方並委託楊男尋覓合適領養人，但強調須經飼主評估照顧環境同意後才可送養，雙方雖未當場約定寄養費用，但飼主將狗糧與慣用物品一併帶至店內。

楊男事後卻未經飼主同意將兩隻法鬥犬私下侵占入己並隱匿行蹤，由於飼主多次向楊男探詢愛犬狀況均遭敷衍閃躲，發覺有異後前往寵物店要求帶回愛犬，楊男卻交不出狗，整起事件因此曝光。

楊男矢口否認業務侵占，辯稱兩隻法鬥犬在送到店裡隔天上午同時死亡，屍體已被其丟棄至水溝，且聲稱飼主夫妻當時是將狗贈與給他，主觀上並無不法所有意圖。

不過二審法官調查後指出飼主夫妻交付愛犬時特地帶了狗糧與慣用物，且通訊軟體對話中從未提及贈與，飼主還提供當天在車上拍攝的照片顯示，兩隻法鬥犬當時吐舌微笑、身形健康，與楊男辯稱身形瘦弱、皮膚不好且隔天隨即死亡的說法完全不符。

高雄高分院合議庭認定，楊男若真擁有所有權或狗已死亡，大可直接告知，何需一再隱瞞，甚至在飼主追問後私自透過農業部寵物登記管理資訊網以「除戶」名義辦理寵物歷程異動、註銷晶片。

法官審酌楊男身為專業寵物從業人員，辜負飼主託付，侵占愛犬後不僅隱匿行蹤，還偽造除戶紀錄掩飾犯行，至今未取得被害人諒解或和解，因此撤銷部分一審，改判楊男業務侵占罪有期徒刑1年6月，加上原審所判之非法利用個人資料罪，兩罪合併應執行有期徒刑2年。

高等法院高雄分院。聯合報系資料照
高等法院高雄分院。聯合報系資料照

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