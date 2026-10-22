2年無照駕駛33萬罰鍰不繳 憂房產法拍辦理14期分期付款

台北市萬華區陳姓男子屢次無照駕駛機車等違規被查獲，累欠罰鍰33萬6100元，法務部行政執行署台北分署執行「交通專案」，查封陳名下公寓不動產，迫使陳到分署申請辦理14期分期清償，愛巢才免於法拍。

陳姓男子2023年12月至2025年8月多次無照駕駛機車，經警察攔檢及製單舉發，台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰；陳曾於部分案件移送執行前，向移送機關申請辦理分期繳納，都未依約履行完畢，欠費案2025年4月陸續移送台北分署執行。

台北分署受理案件後，法執行陳名下存款，但扣得款項有限，今年8祭鐵腕查封陳位於台北市萬華區之公寓，陳見公寓遭查封登記，將面臨現場查封、被貼封條及公開拍賣的危機，驚覺事態嚴重，上月赴台北分署辦理14期分期償還計畫預計2027年10月可全數清償完畢。

台北分署表示，交通違規罰鍰並非單純處罰，而是國家導正危險駕駛行為的防線，民眾面對交通違規罰鍰與相關稅費，應秉持正面積極態度，切勿心存僥倖或置之不理，如因一時無力完納，也應主動向執行機關提出適宜的清償計畫。