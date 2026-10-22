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南港警涉查個資、賭博攬客收水20萬 再爆昔日汐止同事涉案遭搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

時任南港警分局警備隊員警葉晉豪，涉嫌替線上博弈業者林俊達招攬賭客，並收水獲利約20萬元，另又在玉成派出所服務期間涉查詢民眾個資，2人均已遭羈押禁見獲准。檢警追查，葉涉嫌透過昔日同事、汐止警分局派出所陳姓偵查佐及派出所陳姓員警替他查詢部分個資，昨執行搜索約談，陳員警詢後請回，陳姓偵查佐拒絕夜間訊問，預計今移送台北地檢署複訊。

檢警擴大追查發現，葉曾任職汐止警分局，疑似透過昔日同事查詢部分民眾個資，昨天北檢發動第二波專案，依貪汙、洩密及違反個資法等指揮警政署政風室、新北市警察局及汐止分局搜索、查扣相關證物，並傳喚陳姓員警、陳姓偵查佐到案。

據悉，陳姓員警涉案程度較低，警詢後已請回，陳姓偵查佐因拒絕夜間訊問，預計今下午移送北檢複訊。

葉姓員警今年7月在台北市博愛路上的德州波克協會玩牌，涉賭博罪嫌，又被媒體報導直指他疑似吸收年輕人賭博，還涉查個資、約欠債者母親出面還錢。南港分局調查後，以葉員出入賭場屬實，記一大過，賭博案今年8月移送法辦。

南港分局接獲情資自清自檢，報請北檢檢察官許文琪指揮偵辦。專案小組掌握，葉結識線上博弈業者林俊達，今年起涉嫌替林拉攏賭客使用APP「X-POKER德州波克」線上賭博，並依賭資比例抽成，收水獲利約新台幣20萬元。

警方督察系統也查出，葉任職玉成派出所期間、去年4月至10月間涉嫌查詢民眾個資，個資部分與賭博案無關。葉晉豪、林俊達本月8日經北檢首波專案搜索、拘提到案，犯罪嫌疑重大，有羈押必要，遭聲押禁見獲准。

汐止分局強調，本案自清自檢，對於員警違法違紀行為絕不護短，將秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的堅定態度，嚴格追究相關行政責任，適時淘汰不適任員警，以維護警察榮譽。

台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客遭聲押，法院裁准羈押。記者蕭雅娟／攝影
台北市警南港分局警備隊員警葉晉豪涉替線上博弈業者召募賭客遭聲押，法院裁准羈押。記者蕭雅娟／攝影

汐止 港警 個資

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