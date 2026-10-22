南港警涉查個資、賭博攬客收水20萬 再爆昔日汐止同事涉案遭搜索

時任南港警分局警備隊員警葉晉豪，涉嫌替線上博弈業者林俊達招攬賭客，並收水獲利約20萬元，另又在玉成派出所服務期間涉查詢民眾個資，2人均已遭羈押禁見獲准。檢警追查，葉涉嫌透過昔日同事、汐止警分局派出所陳姓偵查佐及派出所陳姓員警替他查詢部分個資，昨執行搜索約談，陳員警詢後請回，陳姓偵查佐拒絕夜間訊問，預計今移送台北地檢署複訊。

檢警擴大追查發現，葉曾任職汐止警分局，疑似透過昔日同事查詢部分民眾個資，昨天北檢發動第二波專案，依貪汙、洩密及違反個資法等指揮警政署政風室、新北市警察局及汐止分局搜索、查扣相關證物，並傳喚陳姓員警、陳姓偵查佐到案。

據悉，陳姓員警涉案程度較低，警詢後已請回，陳姓偵查佐因拒絕夜間訊問，預計今下午移送北檢複訊。

葉姓員警今年7月在台北市博愛路上的德州波克協會玩牌，涉賭博罪嫌，又被媒體報導直指他疑似吸收年輕人賭博，還涉查個資、約欠債者母親出面還錢。南港分局調查後，以葉員出入賭場屬實，記一大過，賭博案今年8月移送法辦。

南港分局接獲情資自清自檢，報請北檢檢察官許文琪指揮偵辦。專案小組掌握，葉結識線上博弈業者林俊達，今年起涉嫌替林拉攏賭客使用APP「X-POKER德州波克」線上賭博，並依賭資比例抽成，收水獲利約新台幣20萬元。

警方督察系統也查出，葉任職玉成派出所期間、去年4月至10月間涉嫌查詢民眾個資，個資部分與賭博案無關。葉晉豪、林俊達本月8日經北檢首波專案搜索、拘提到案，犯罪嫌疑重大，有羈押必要，遭聲押禁見獲准。

汐止分局強調，本案自清自檢，對於員警違法違紀行為絕不護短，將秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」的堅定態度，嚴格追究相關行政責任，適時淘汰不適任員警，以維護警察榮譽。