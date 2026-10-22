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桃園山地原住民市議員參選人涉餐會賄選　15萬交保

中央社／ 記者葉臻桃園22日電

桃園市山地原住民議員選舉張姓參選人，以每桌5000元的價格招待選民免費飲宴，涉行賄。桃園地檢署昨天搜索帶回張男及2競選團隊成員，張男以15萬元交保，2成員各10萬元交保。

桃檢今天表示，張男為求今年選舉能順利當選，與競選團隊林姓、周姓成員，今年7月5日晚間在龍潭區某餐廳，以每桌新台幣5000元的價格，席開3桌招待有投票權的選民免費飲宴，張男穿梭席間尋求支持。

桃檢表示，經指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局刑事警察大隊、大溪分局及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊組成專案團隊偵辦，昨天搜索張男等人住處，傳喚張男及競選團隊林姓、周姓成員，以及參與飲宴的選民14人及證人2名到案。

桃檢表示，檢訊後認張男等3人涉犯公職人員選舉罷免法之對於投票權人交付不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大，尚無羈押必要，諭知張男15萬元交保，2競選團隊成員均10萬元交保，選民等14人涉犯刑法之有投票權人收受不正利益罪嫌，諭知請回。

議員 賄選 交保 桃園市選舉 2026九合一選舉

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