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老闆收執行命令傻眼！女員工私吞60萬勞健保…害公司慘背185萬滯納金

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某公司林姓女行政人員7年來協助員工辦理及繳交勞保、全民健保及退休金費用，直至老闆收受行政執行署台南分署執行命令，發現她侵占勞保費等60萬元，進而衍生滯納金185萬餘元，她允諾每月扣薪償還，法官認她犯業務侵占罪判6月，緩刑3年。

檢方起訴，林女自2019年起擔任公司行政人員，同時，自2019年起至2024年止，將老闆交付用以繳交員工勞工保險、全民健保及勞工退休金費用共約60萬元款項侵占入己。後因老闆收受行政執行署台南分署執行命令時才發現，訴請檢方偵辦。

林女於警詢、偵訊及台南地院準備程序中自白，證人於警詢時指訴，以及分期還款協議書、台南分署執行命令及、中央健康保險署及勞工保險局勞工退休金等相關資料佐證，事證明確。

台南地院審酌，林女身為行政人員，負責協助公司員工辦理及繳交勞保、全民健保及勞工退休金費用，竟僅因個人財務問題違犯相關犯行，所為嚴重損害公司及員工利益，亦顯見她無視法紀，漠視他人財產權益，很不應該。

惟念她犯後坦承犯行不諱，表現悔意，也已依分期還款協議書陸續繳回部分所侵占款項，尚有彌補損害誠意，現仍在公司內工作等一切情狀，認她犯業務侵占罪判刑6月，可易科罰金。

法官考量，她無前科紀錄，經此教訓，必知所警惕，信無再犯之虞，且她目前仍在公司任職，每月以扣薪方式償還所侵占款項，併予宣告緩刑3年，以啟自新。至於她侵占款項總計60萬元，雖未扣案，包含侵占款項及因此衍生滯納金在內共計185萬7734元約定分期還款契約，若再予以沒收，顯有過苛之虞，不予沒收。

台南地院考量，林女犯後坦承犯行不諱，也已依分期還款協議書陸續繳回部分所侵占款項，尚有彌補損害誠意，認她犯業務侵占罪判刑6月，緩刑3年。聯合報系資料照
台南地院考量，林女犯後坦承犯行不諱，也已依分期還款協議書陸續繳回部分所侵占款項，尚有彌補損害誠意，認她犯業務侵占罪判刑6月，緩刑3年。聯合報系資料照

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